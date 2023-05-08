農魚電共生引發民怨　南市藍黨團要求立刻嚴修太陽光電管理法

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發言人王家貞說，上周國民黨團關心種電對生態環境的衝擊，民進黨側翼立刻排山倒海的發動攻擊，中央氣象局也替民進黨背書，但，很多反對種電的鄉親也給予國民黨團溫暖支持，民進黨大推農漁電共生遭反彈，現在又推『農光共存』，經發局說沒這回事，民進黨最會創造新名詞，法規一而再再而三的放寬，農業局能保證台南不會「農光共存」嗎？
尤榮智說，嘉義縣曾發生種電的養殖文蛤魚塭，六百多萬顆全死亡，隔壁沒種電的文蛤養殖區都安然無恙，台南鄉親最生氣的就是六甲烏山頭水庫，民生用水水庫居然種電，看看嘉義縣文蛤大量死亡的慘案，台南鄉親怎會不害怕。
林燕祝表示，太陽光電板會引發民怨，其中之一就是會引發設置地點附近溫度上升，連經發局長都坦承，而且，早在2019年3月起，地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、中華鳥會等數個關心光電與環境的團體，開始拜會能源局、農委會及行政院能源與減碳辦公室，倡議政府應該要修正法規制度來解決光電爭議，歐美韓日等國家也對設置地面光電強力反彈發生綠色衝突，請民進黨網軍側翼正視民怨，監督民進黨執政者找出解決之道。
蔡育輝並指出，民進黨滿口清廉、愛鄉土，結果執政所作所為卻都背道而馳，太陽黑金弊案目前正在司法審理中，台南光電備案容量全國第一，只想衝業績，住宅區種電、學校種電、停車場種電再加上農地、魚塭、水庫種電，台南四百，外國觀光客看到的府城是滿城太陽光電板，連太陽光電板儲存槽都在住家旁邊，網友更盛傳為了蓋光電廠砍伐樹林，請民進黨心繫百姓，不要站在財團立場，立刻修訂「太陽光電設施設置監督管理辦法」，比照一般住家建築，太陽電板的設置一定要規劃建蔽率、容積率和緩衝綠帶，不容為了衝全國光電第一業績，犧牲市民安居權益。
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