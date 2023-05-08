高雄辦首場萬人大造勢　郭台銘烙台語拚支持：政府不做的阿銘來做

巷仔內／只訴求「非綠團結」欠缺理念價值　朱立倫一廂情願遭打槍

▲朱立倫呼籲藍白合，但柯文哲認為兩黨並無共同的理念價值。（圖／朱立倫辦公室提供，2023.05.06）
▲朱立倫呼籲藍白合，但柯文哲認為兩黨並無共同的理念價值。（圖／朱立倫辦公室提供，2023.05.06）

記者何哲欣／特稿

鴻海集團創辦人郭台銘為求能獲國民黨徵召參選總統，昨起舉辦造勢晚會，呼籲郭粉接到民調電話，要回答「唯一支持台灣阿銘」。不過事實上，國民黨早就定調，總統提名「徵召不初選」，是由主席徵詢黨內意見領袖後決定，從來就沒有說是民調決勝負，否則就是初選而非徵召。郭台銘不知從何而來的訊息判斷，只要民調拉高就有機會獲徵召，也難怪藍營內部會擔憂，要是最終結果不如郭董意，明年勢必又要再面臨分裂危機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了避免出現分裂危機，國民黨主席朱立倫不斷喊話，要團結泛藍、團結非綠陣營，尋求明年政黨輪替。但比起郭台銘，朱立倫顯得更一廂情願。民眾黨主席柯文哲今（8）日登記黨內總統初選，被問到藍白合時再度打槍，認為兩黨理念、價值都不同，如果合作只是為了尋求交換幾席立委、幾席不分區，只是流於密室政治、利益交換，民眾不會認同。

柯文哲說得很對。當民進黨、民眾黨，都以遵循黨內民主程序，決定明年的總統候選人，只剩下最保守的國民黨，仍不願初選，這樣拒絕民主浪潮的政黨，要如何說服選民，最後出線的總統候選人，是黨內的最優秀人才，能帶領國家繼續進步？既然連最基本的民主素養都沒有，其他政黨再繼續跟國民黨合作，只會一起被貼上「反進步」的標籤而已，對選情一點加分也沒有。

國民黨除了用非公開的方式決定自己的總統候選人，對於明年應該政黨輪替的論述，也相當空洞，只是一直不斷高喊下架民進黨。但下架民進黨後，上台的國民黨會更好嗎？批民進黨能源轉型失敗，那國民黨敢用核能嗎？批民進黨挑釁中國，那國民黨有能力跟中國談和平嗎？當民進黨總統候選人都調整兩岸論述，往中間靠攏，國民黨卻還死抱30年前的「九二共識」不放，國民黨究竟還有什麼進步價值可言？

缺乏願景、缺乏理念的政黨，無法吸引選民、吸引年輕人的支持，一再重複的「非綠陣營團結」、「下架民進黨」，只是國民黨一廂情願的空洞訴求、一意孤行的情緒勒索，不會帶給台灣什麼好處。如果光靠「下架民進黨」一句口號，國民黨不必有任何改變，就能政黨輪替，那國民黨重返執政後的台灣，可能又是一場災難。

柯文哲選總統「藍白合」破局？曾銘宗喻政治是藝術：還是可談合作

藍白合破局？柯文哲：現在流於密室政治、權力分配

不放棄「藍白合」？柯文哲登記參選總統　朱立倫：堅持合作決心

宣明智今晚作東邀藍委夜宴　朱立倫發聲：只要對團結有幫助都歡迎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀