巷仔內／只訴求「非綠團結」欠缺理念價值　朱立倫一廂情願遭打槍

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲說得很對。當民進黨、民眾黨，都以遵循黨內民主程序，決定明年的總統候選人，只剩下最保守的國民黨，仍不願初選，這樣拒絕民主浪潮的政黨，要如何說服選民，最後出線的總統候選人，是黨內的最優秀人才，能帶領國家繼續進步？既然連最基本的民主素養都沒有，其他政黨再繼續跟國民黨合作，只會一起被貼上「反進步」的標籤而已，對選情一點加分也沒有。
國民黨除了用非公開的方式決定自己的總統候選人，對於明年應該政黨輪替的論述，也相當空洞，只是一直不斷高喊下架民進黨。但下架民進黨後，上台的國民黨會更好嗎？批民進黨能源轉型失敗，那國民黨敢用核能嗎？批民進黨挑釁中國，那國民黨有能力跟中國談和平嗎？當民進黨總統候選人都調整兩岸論述，往中間靠攏，國民黨卻還死抱30年前的「九二共識」不放，國民黨究竟還有什麼進步價值可言？
缺乏願景、缺乏理念的政黨，無法吸引選民、吸引年輕人的支持，一再重複的「非綠陣營團結」、「下架民進黨」，只是國民黨一廂情願的空洞訴求、一意孤行的情緒勒索，不會帶給台灣什麼好處。如果光靠「下架民進黨」一句口號，國民黨不必有任何改變，就能政黨輪替，那國民黨重返執政後的台灣，可能又是一場災難。