通膨壓力居高 主計長：下半年走勢向下、超過2.5%可能性不高
消費者物價指數（CPI）年增率已連續21個月超過2%通膨警戒線，通膨壓力居高議題引發多名立委關切，行政院主計總處主計長朱澤民今（8）日表示，下半年通膨率會往下走，超過2.5%的可能性不高，不過，國際局勢變化、氣候異常等不確定因素仍存。
記者鄭妤安／台北報導
主計總處日前發布4月CPI年增率為2.35%，已是連續21個月超過2%通膨警戒線，4月核心CPI年增率漲至2.72%，民眾對物價上漲感受深刻，另外，17項重要民生物資CPI年增率更是衝破7%，今年前4月通膨率平均為2.54%。主計總處於今年2月時預測，全年CPI年增率將達2.16%。
朱澤民今日於立法院財委會進行報告，針對多名立委關切通膨壓力居高議題，他表示， 觀察近期CPI走勢，「現在就是高峰」，下半年應該會往下走，通膨率超過2.5%的可能性不高，不過，國際局勢變化、氣候異常等不確定因素仍存。
至於17項重要民生物資CPI年增率7.35%，創下14年新高，朱澤民說明，主因為材料成本居高、薪資上升，以及勞動成本揚升所致，後續趨勢應該開始往下走。
另外，他也提到，今年經濟成長率（GDP）往「保2」的方向努力，關鍵因素在於出口能否恢復，以及廠商去庫存情形，第一季GDP負成長的主要原因是出口表現與原先目標相比，少了將近1000億台幣，出口與國際需求息息相關，因此難以預測轉正時間點，希望第三季時，經濟成長率能有比較好的結果。