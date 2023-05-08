巷仔內／星宇出包凸顯內部問題　張國煒恐也難挽回品牌形象

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由於JX800延遲降落，導致使用同一架飛機、下午1點45分應起飛的JX801被迫取消，星宇決定將JX801旅客合併至JX803，由於合併班機的開票與相關作業流程，延宕了原本於下午4點10分應起飛的JX803，又疑似因強風中落地，致使航機指示燈號亮起，只好進行航機檢查，到了當晚6點多終於結束，但此時機組員面臨工時超時，星宇航空緊急從台北派遣兩名機師赴日。
但機師抵達東京成田機場後，適逢成田起降高峰，所有的乘客只能在機上的狹小空間乾等長達8小時之久，旅客的怒氣也爆表，遲至7日凌晨1點多，才告知由於機場宵禁時間已過，無法起飛，廣播宣布全額退費，並發放睡袋讓300多位旅客下機至候機室閘門處休息等待。
而此次起降延誤導致的骨牌效應，也讓甫開航10天、原訂於台北時間晚間11點40分起飛的洛杉磯航班JX002被迫延誤一天，此外，原本預計7日從洛杉磯返台的JX001，也改至8日洛杉磯時間凌晨0點50分起飛。
星宇航空打著精品招牌投入市場，然而此次事件卻看到，星宇除了缺乏天時、地利，張國煒赴日本向旅客道歉、送鳳梨酥也難使「人和」，星宇航空此次的旅客賠償自稱「阿莎力」，但損失最重的並非來回近520萬的票務收入，而是旅客對於品牌最基本的信任，遭遇嚴重誤點且危機處理不足，也能看出星宇航空的確是「新興」航空公司，空服、地勤缺乏突發事故處理經驗，與乘客的即時應對不佳，機上等待時間過長的狀況下，飲水和餐食沒有適時上桌，對一般航空公司而言，就是服務不及格，更何況是「精品」航空。
此次一連串事件導致716名旅客行程被迫更改甚至取消，就算是「K粉」恐怕也難承擔，星宇航空目前僅有3架A350-900客機，隨著洛杉磯航線開航，預計兩架A350都需要投入長程線經營，在機隊的調度上抓的非常緊，可運用彈性低，且目前一周僅有5班飛洛杉磯，若此次意外發生在增為每日1班的6月，勢必得取消一趟台北-洛杉磯來回航班，損失無以估計。
連交通部長王國材都直言，星宇此次在飛機的調度上非常的辛苦，也僅有3架A350執飛洛杉磯航線，而未來還要繼續擴充北美航線，機師、飛行組員、飛機夠不夠，都是決定能不能繼續擴充的基礎，「星宇航空必須深思熟慮，這部分民航局也會在後續核准航線上做考量」。星宇具有品牌力、行銷力，但一間頻誤點、取消班次的航空公司，哪怕張國煒道歉2千次，也喚不回旅客。