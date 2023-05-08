買壽司外帶！客驚見「螢光藍」關燈更亮 爭鮮3點聲明回應了
日前有民眾前往知名迴轉壽司品牌的外帶店購入壽司，結果發現蝦肉和白飯居然發出淡藍色螢光，關上燈一看更是明顯，畫面引發各界關注，甚至被稱為「藍眼淚壽司」。對此，爭鮮今（8）日下午主動發表「3點聲明」，強調食材經過檢驗合格，螢光則是自然物質所產生的現象。
記者潘毅/綜合報導
民眾日前於臉書《爆料公社》上發文表示，5月4日時到知名連鎖品牌外帶壽司，結果蝦壽司竟莫名發光，而室內關上燈後更是明顯散發螢光亮藍色，連一旁的白飯部分也受影響。她也擔憂上網找尋原因，害怕是受「發光細菌感染，或是在被捕之前吃進浮游生物或發光細菌」，事主也已經向店家進行反應。
而今（8）日爭鮮也發出聲明稿，表示消費者於康寧店外帶壽司餐盒至電影院食用，發現熄燈時「蝦壽司發光」的情況。第一點，本批赤蝦經由SGS測試報告，項目包含沙門氏桿菌、單核球增多性李斯特菌、腸炎弧菌，結果皆為「陰性」反應，無危害人體菌種。
第二點，爭鮮指出，供應商已提供聲明證實所使用之赤蝦並無添加螢光增白劑。
第三點，自然界中許多物質都能產生「螢光反應」，食品中亦然。蝦本身即含有螢光物質，在366NM波長下，蝦殼具強烈紫色螢光反應，蝦肉為略帶藍色，並非額外添加人工螢光增白劑所致。
爭鮮最後並強調，為了維持生鮮品質，會定期送SGS檢驗其法規項目，通過中立的第三方認證，進行嚴格食安把關。對此事件即刻進行內部及供應商確認，致力提供消費者健康無虞的用餐環境。