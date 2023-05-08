《婚姻結業式2》迎精彩大結局！導演為第3季埋伏筆　喊話前進日本

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鄧導也與大家分享，很榮幸可以拍攝這部作品，劇情對象及內容主要是探討熟齡男女的愛情觀，這是一部臺灣前所未有、也從未被提及的題材，其實劇本講述的內容是非常有趣，而且沒有結束的一天，因為我們的身邊就一直在上演著這些故事，持續不斷的在生活中發生。當被問及是否會拍攝第三季時，製作人李慧蘭則表示，只要鄧導願意帶著大家走，我們就繼續拍，鄧導更喊出，「我們直接前進日本，去拍田中千繪跟夏如芝飛到日本後的橋段！」讓演員群非常期待。
大家對於最後一集的結果是否滿意，眾演員紛紛說出不同的想法，何如芸表示，她很羡慕劇中每對CP都有各自的幸福，而她卻依舊回到陳慕義旁邊，讓她忍不住喊出我也要小鮮肉，讓在旁的導演跟製作人急忙回應說，劇中何如芸跟馬力歐這對其實是未完待續的關係，何如芸的照片會一直存放在馬力歐的皮包裡，第三季一定會有其它發展。馬力歐也說出，對於劇中的選擇十分能理解，其實何如芸還是他心目中的女神，他想把兩人維持在最美的時刻，不被生活中的現實及壓力破壞掉這份美好。
《婚姻結業式２》完結後將接檔奇幻台式輕喜劇《欺妻49天》，由藍葦華、林玟誼、楊小黎、廖苡蕎、陳子強、吳政迪、王中平、葉家妤主演，於5月14日起，每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播，探討生死議題，以媽祖信仰及傳統民間習俗為背景，加入逗趣的人、鬼、神互助互鬥情節，有感人的夫妻之情、暖心的姊妹情、遺憾的父子情，堅定不移的愛情、以及笑看人生的老年情誼等等，是一部充滿歡笑淚水的連續劇。