行車不禮讓行人首週取締逾4萬件　桃園市居冠

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警政署今天透過新聞稿公布首週執法成效，取締地點以各警察機關轄區前10大易肇事（違規）路段作為執法重點，統計結果共取締4萬1690件違規案，開罰金額超過新台幣4000萬元。
首先，「路口不停讓行人」部分，共取締5621件違規，較去年同期的1066件增加4555件、增幅427%。
「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」部分，取締2185件，較去年同期932件增加1253件、增幅134%。
「人行道違規停車與違規臨時停車」方面，取締3萬1620件，較去年同期2萬6300件增加5320件、增幅20.22%。
最後，「取締道路障礙（例如攤販占用車道）」取締2264件，較去年同期812件增加1452件、增幅178%。
警政署晚間告訴中央社記者，取締案件數最多縣市前3名，分別為桃園市的8993件、新北市的5661件及台北市的5419件，初步研判應和各縣市警方選擇執法路段有關聯，但短期1週現象仍有待觀察，長期1個月的數字會相對精準。
由於4大執法重點中，多達3項取締項目案件數增幅超過100%。警政署分析，可見多數駕駛平日違規行為嚴重，透過上述成果可見有效改善交通秩序，後續3週將持續加強全國執法強度。
北市警方向中央社記者分析，首週執法取締件數地點以中山區辦公大樓周遭區域較多，研判應為上班族中午時段外出用餐人潮多，部分駕駛一時疏忽搶快而違規，為確保行人安全，警方執勤時都派員在各路口站崗蒐證，嚴格取締執法。
由於交通部日前已完成「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修法，自3月31日起，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過及轉彎時不暫停讓行人優先通行，由原本小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰、機車維持1200元。
警政署強調，路口執法無假期，警方會持續加強取締，提醒汽、機車駕駛遵守交通法規以免荷包失血。
警政署也呼籲行人應遵守4要項，包括「不違規闖紅燈」、「行人應走騎樓或人行道」、「清晨或黃昏、夜晚出門時，應穿著鮮豔的衣服或攜帶有反光物品，以增加駕駛人注意力」和「穿越路口務必要走行人穿越道，勿直接橫越馬路」。盼藉執法及宣導雙重手段，建立民眾用路觀念。
警政署提醒，民眾若在道路上發現有車輛不停讓等違規狀況，也可敘明違規事實並檢具違規證據資料向警察機關檢舉，經查證屬實者各單位會立即舉發。（編輯：張雅淨）1120508