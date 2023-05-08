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市地重劃爭議座談會 學者：現行制度不良需立專法

▲台灣法學基金會舉辦自辦市地重劃研討會，右起政大地政系教授陳立夫，前大法官廖義男，台灣法學基金會董事長謝哲勝和雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑一同出席。（圖／台灣法學基金會提供）
▲台灣法學基金會舉辦自辦市地重劃研討會，右起政大地政系教授陳立夫，前大法官廖義男，台灣法學基金會董事長謝哲勝和雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑一同出席。（圖／台灣法學基金會提供）

記者金武鳯/綜合報導

台灣法學基金會舉辦自辦市地重劃爭議座談會，邀請雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑專題報告，指出現行市地重劃存在三大問題，造成「民間力量協助公部門進行市地重劃的制度，居然會導致民間推動者被判刑，這是制度不良的不合理結果，需要立專法。」

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這場座談會邀請多位相關學者與會，分別針對自辦市地重劃爭議熱烈討論。雲科大楊智傑發表專題，詳述當前市地重劃存在三大問題，首先是法規缺乏實施者角色，只能由土地所有權人自行組織重劃會辦理，「先天極度不合理、有害於自辦市地重劃」的設計。

其次是將已簽約地與未簽約地主一併套用費用負擔，配回土地計算方式。第三是所有費用負擔，均需按政府標準編列審查，而根據實施獎勵市地重劃辦法第35條「計算負擔總計表」概念，就是包括所有公共設施負擔和工程拆補、業務和利息支出。

楊智傑指出，對照公辦重劃的拆遷補償，完全依政府評定標準，但自辦重劃的地上物所有權人，不接受政府補償標準，重劃會並無強制力，實務上自辦重劃者只好付出更優渥補償金，也會因工程延宕造成更多利息支出等等。但開發商所有費用，卻必須遵照初期通過的計畫表，導致費用即使暴增，仍無法編列至負擔總計表。

其次，實務上也因為法律未明確開發商的實施者角色，加上簽約或未簽約地主配地模式皆同，導致開發商雖與大多數地主有契約在先。但面對少數未簽約地主，仍被迫須按照獎勵市地重劃辦法計算配回之土地，因此開發商只好調整負擔總計表，即使已經過地方政府核定，結果法院不考慮實務執行的難處，還是造成開發商被依背信罪判刑。這讓楊智傑感嘆，「民間力量協助公部門進行市地重劃的制度，居然會導致民間推動者被判刑，全是制度不良導致的不合理結果。」

中正大學法學院教授謝哲勝表示，台灣都市景觀、交通受到詬病，無法與先進國家相提並論，主要是都市計畫實施上執法和制度有問題。台北大學不動產與城鄉環境學系陳明燦認為公有土地，自然一律參與都市計畫，但涉及人民土地財產，在法律事項和准駁的判定基準都要審慎考慮，也是未來制定專法要面對的問題。

陳明燦不諱言，若公保地只有1人反對，其他99人都贊同重劃，基於每個人都有公共性，這時候1個人私權保障，與其他99人的公共利益相比，必須加以衡量，是否准駁就要列入考量。

政治大學地政系教授陳立夫認為，目前市地重劃依據平均地權條例，只有12個條文規範，未來應修法讓其健全。前大法官廖義男對於自辦重劃「準用」公辦重劃，兩者的界線也提出質疑，對自辦重劃制度提出疑問，認為現行制度中缺乏專業實施者，是否能透過私法契約委託？否則就該在法令中清楚載明。

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