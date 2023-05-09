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歐盟為烏克蘭籌彈藥　擬挪基建經費生產軍備

▲烏克蘭向西方告急軍火與彈藥短缺，歐盟將挪用以往通常供較窮成員國修建道路和機場的資金補貼軍工企業武器生產。（圖／翻攝自歐洲議會官網）
▲烏克蘭向西方告急軍火與彈藥短缺，歐盟將挪用以往通常供較窮成員國修建道路和機場的資金補貼軍工企業武器生產。（圖／翻攝自歐洲議會官網）

中央社

（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）烏克蘭向西方告急軍火與彈藥短缺，歐盟將挪用以往通常供較窮成員國修建道路和機場的資金補貼軍工企業武器生產。

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英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，歐盟禁止預算挹注軍工業已行之有年，3日提出這項打破禁令的作法前所未見。

提撥預算用於軍火是歐盟20億歐元（約新台幣675億）軍備計畫的一部分；相關計畫要產製100萬發155毫米砲彈援助烏克蘭，以及補充去年俄羅斯侵烏後各國援烏而耗盡的軍火庫存。

根據歐盟「支持彈藥生產行動」（Act in Support of Ammunition Production,ASAP）計畫，歐盟執委會將釋出5億歐元（約新台幣169億）補貼歐盟境內生產彈藥、飛彈的軍工企業提高產能。之後再從用於區域經援的所謂「凝聚基金」（cohesion funds）補充。

以往歐盟會動用數以十億計歐元的「凝聚基金」協助較貧困成員發展，像過去為希臘、義大利、西班牙、波蘭及愛沙尼亞增設或擴建機場以及造橋鋪路。

消息人士透露歐盟挪中央預算轉供生產軍備的做法可能有爭議，因為部分成員國認為歐盟律法禁止預算供軍事用途；規範歐盟運作的「歐洲聯盟條約」（TEU）禁止「因具有軍事或國防意涵行動而產生的開支」。

但負責內部市場業務的歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）說：「我們的分析是這樣做完全不違背條約規範。」

「投資我們的國防能讓我們捍衛民主，這是我們要對歐盟公民同胞說的話。我們不能太天真。」布勒東還說如果資金提升貧困地區的「技能和就業」，成員國政府就能有更多錢用於軍工企業。

歐盟執委會其他官員表示，動用歐盟預算補貼軍工業提高產能計畫的細節尚待完備，各成員國要先確認能繳得出多少經費供歐盟提振軍火產能之用，最後還需歐洲議會表決通過才能上路。（譯者：陳亦偉）1120509

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