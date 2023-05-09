尹錫悅拚日韓關係新猷　但過半民調難忘歷史創傷

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尹錫悅提到，雖然日韓穿梭外交花了約12年才重啟，但從他3月訪日到日前岸田回訪韓國，僅花了不到2個月的時間；岸田訪韓時也對二戰時期日企強徵韓國勞工等歷史問題表示心痛，「沒有迴避歷史，而是真誠面對的話，韓日關係就能克服當前困境，開啟嶄新未來」。
不過，韓聯社委託民調機構進行調查顯示，在岸田訪韓前，有半數以上民眾更重視對歷史問題的正式道歉。
這項民調在6到7日間詢問1000名18歲以上韓國民眾對日韓關係走向的看法，其中55.4%認為「為改善關係，日本應先就歷史問題做出有誠意的道歉」；43.2%認為「應發展具未來性的韓日關係，與持續努力解決歷史問題是兩回事」，認為得到道歉比較重要的意見占比高出12.2個百分點。1.4%受訪者則表示不清楚或未回答。
這項調查是因應日韓恢復穿梭外交實施，但未能反映7日民眾對日韓峰會結果的看法，民意變化尚待觀察。
分析受訪者立場，要求道歉的進步陣營與支持往前走的保守陣營立場兩極，進步派受訪者79.3%要求先道歉，保守派65.5%支持發展具未來性的日韓關係；中立族群則以要求先道歉的意見占上風，占比61.1%。
值得注意的是，執政黨國民力量支持者中，認為先道歉比較重要的占比達20.8%；在野黨共同民主黨與正義黨支持者中，支持發展日韓關係的占比則略低，分別只有13.3%及18.9%。（編輯：馮昭）1120509