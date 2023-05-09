歐陽妮妮「豪砸250萬配貨」才買到愛馬仕！嗨曬美包：好廢好喜歡

買愛馬仕免配貨！她爆「大咖女星」刷臉享VIP待遇　1線索身分曝光

▲林心如被爆到愛馬仕總店被認出，隨即享VIP待遇。（圖／林心如臉書）
▲林心如被爆到愛馬仕總店被認出，隨即享VIP待遇。（圖／林心如臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人王思佳在節目上炫自己的愛馬仕包包，卻被網友質疑是假貨，她還特地拍影片澄清自己已將包包送去美國檢驗，由於愛馬仕「限量」及「配貨制」，受到世界各地名媛的喜愛，網紅「巴黎阿桑日常生活」透露，有女星去愛馬仕法國巴黎總店被認出，直接受到VIP級的待遇，從線索來看網友瘋猜該女星就是林心如。

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▲林心如。（圖／林心如臉書）
▲林心如被爆到巴黎愛馬仕總店受VIP待遇。（圖／林心如臉書）
遠嫁到巴黎的網紅「巴黎阿桑日常生活」昨（8）日在臉書上發文透露，5年前因緣際會帶著一線女星與她的媽媽在巴黎逛街吃飯，由於愛馬仕是預約制，當下他們沒預約只好進去碰運氣，後來小型皮件部某國櫃姐認出當紅女星，隨即幫他們預約明天看包。

▲網友瘋猜該女星就是林心如。（圖／林心如臉書）
▲網友瘋猜該女星就是林心如。（圖／林心如臉書）
隔天，一行人到了愛馬仕總店，櫃姐立刻帶他們進小包廂，還問女星想要什麼包，隨即拿出15個包給她挑，「沒有配貨啦，就這樣開開心心地買包我們閃人，真的是櫃姐要不要賣給你罷了。」至於店經理也會說以最大利益為優先，「可是當你的臉就是一個招牌的時候，配不配貨，都不重要了啦。」

▲林心如和霍建華結婚6年多，育有1女。（圖／翻攝自林心如IG）
▲林心如和霍建華（左）是演藝圈模範夫妻。（圖／翻攝自林心如IG）
對於女星身分，「巴黎阿桑日常生活」透露老公很帥，夫妻倆顏值都不錯，現在仍是一線女星，還洩露最關鍵資訊說「最近在露營」，並表示女星人很好，傳訊息給她都是秒回，「是個很親切的姐姐」，而網友瘋猜該女星就是林心如，近日她的實境節目《光露營就很忙了》播出，老公是外型帥氣的霍建華。

▲《光露營就很忙了》以慢綜藝之姿躍上Netflix排行榜，林心如、楊謹華難得秀廚藝做早餐給工作人員吃。（圖／TVBS提供）
▲《光露營就很忙了》以慢綜藝之姿躍上Netflix排行榜，林心如（左三）、楊謹華難得秀廚藝做早餐給工作人員吃。（圖／TVBS提供）

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