巷仔內／新光金改選引發兄弟爭奪戰　誰能攻頂當老大？

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不過，吳家兄弟何時會在山頂會合？依舊是金融圈一直關注的議題，尤其2016年新光金大家長、新光阿嬤吳桂蘭過世前，傳因新光金投資宏達電、巴西公債失利，股價長期低迷，讓其他大股東不滿，吳桂蘭規劃由老三吳東亮接掌新光金，台新金由專業經理人暫代，以利之後兩金控合併，只是隨著吳桂蘭過世，該合併案也暫時擱置。
到了2020年6月新光金面臨董事改選，出現首次的家族分裂。吳東亮與吳東賢結合堂系的新光三越吳東興，聯手與大股東洪文棟家族，挑戰吳東進為首的公司派 ，結果公司派全數當選，只是隨後吳東進決定卸下擔 34年金控董座重擔，次女吳欣儒出任總經理，正式啟動接班。
隨後，同年9月金管會以新光人壽內控嚴重缺失，對新光人壽開罰，並停止吳東進董事職務直到任期屆滿，之後更接獲投訴，指控吳東進停職後仍插手干預新光金業務，再對新光金祭出重罰，甚至還修法祭出「吳東進條款」。
2022年5月傳出部分大股東看不下去公司頻因治理問題挨罰，在董事會提案通過，授權金控董事長，成立研究與台新金控等各金控合併可行性研究小組，台新金董事會也決議成立合併研究小組，只是相較台新金鎖定新光金評估，新光金採「開放選項」，顯示吳家兩兄弟對合併仍未有共識，也讓2家金控合併仍停留在「只聞樓梯響，不見人下樓」。
如今，隨著6月9日新光金改選腳步逼近，家族經營權爭奪戰也正式浮上檯面，尤其新光金今年前4月仍虧損78億元，也讓新光金大股東洪士琪以改革為口號，結盟吳東亮等部分吳家家族及其他創始股東，直接挑戰吳東進為首的公司派，並各自放話較勁。洪士琪以新光實業、新勝、王田毛紡、東興投資、家邦投資等代表人的名義對外發聲，直指新光金近年經營表現不佳，希望讓新光金控徹底改組董事會結構，跨出改革的關鍵一步。
吳東進也不忍了，甚至不顧背負「大股東干政」批評，在報上刊登「致新光金控50萬股東之公開信」，喊話已握2/3股權，籲不要浪費資源進行委託書大戰，全力捍衛經營權。洪士琪則呼籲50萬股東應正視新光金長期經營不善、違反公司治理、大股東干政及經營虧損的事實，支持改革派提名的董事名單，全面整改董事會。
其實，市場也盛傳吳東亮多次勸進吳東進，擔任新光集團的榮譽董事長，並負責房地產、醫院、保全等事業，金融經營管理、落實金融監理規範這部分交給他打理，以重現新光集團昔日榮景，但協商未果，也讓過去「兄弟爬山、各自努力，山頂會合」的名言，如今看來比的是誰有能先登頂，才有望主導新光金經營權，進一步推動新光金與台新金合併。
新光金未來由誰主導目前仍未定，只是新光金已宣布今年不配發股利，讓股民相當失望，尤其今年前4月稅後虧損78億元，累計每股稅後盈餘為負0.51元，相信對於股東來說，誰能帶領新光金突破困境恐怕才是股東最關心的事。