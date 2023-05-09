雄獅涉詐訓練補助 勞動部110年主動移送、追回99萬補助款
雄獅旅行社昨晚突爆出，檢警單位到公司進行搜索調查，起因是雄獅被控藉舉辦教育訓練，向勞動部申請相關補助，卻涉及詐領補助款爭議，新北檢依法拘提3名員工，訊後諭令3名被告各10萬元交保。勞動部勞動力發展署北分署今（9）日證實，該案於109年專案清查時發現，該公司涉以提供不實資料向北分署申領訓練費用情事，110年經北分署政風室主動移送檢調機關偵查，且於同年4月全數追回99萬餘元補助款。
記者李琦瑋／台北報導
勞動力發展署北分署指出，該案為雄獅旅遊108年申請「企業人力資源提升計畫」訓練補助，北分署於109年專案清查時發現雄獅旅遊有重大違失情節，非單純文書作業之疏失，恐涉違造文書及詐欺取財等犯罪事實，故於110年4月6日主動移送檢調偵辦，並於同年4月28日全數追回訓練補助費。
勞動力發展署北分署長謝宜容表示，「企業人力資源提升計畫」是勞動部重要的訓練措施之一，再次呼籲企業應秉持誠信確實辦訓。針對該案，北分署後續將持續且配合檢調單位調查，對於不法業者毋枉毋縱，此外，針對補助企業辦理的訓練計畫，將依計畫規定持續加強查核。
勞動部勞動力發展署長蔡孟良提到，相關不法行為，勞動部不僅會移送相關人員，也將全數追回補助款，且未來也會針對相關職業訓練計畫停權2年，並列為勞動部其餘補助計畫的高風險查核對象。