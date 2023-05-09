昔網路貼文涉兒少條例遭判刑　楊家俍宣布放棄民進黨立委提名

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楊家俍指出，警察從他貼文的信箱號碼找到了自己，從警察局到地檢署，他才驚知在那時僅僅張貼這種文章，就已經違反《兒童及少年性交易防制條例》，即便沒有實際的犯罪意圖，但當時檢察官勸他這是微罪，如果直接認罪就能以簡易判決獲得緩刑，緩刑期滿沒有再犯就不會留下案底。
楊家俍說，正在就讀大學的自己，只盼著案子趕快結束，簡易法庭的法官也認為是一時好奇失慮，所以判了2個月徒刑、緩刑2年。此後，也沒有再犯任何刑事案件，「我真的以為一切就此結束。」
楊家俍表示，當時確實沒有實際犯意，更沒有侵害任何人的身體或權利，也僅止於網路貼文。後來因為當時也有多人受此法令入罪，以至於許多學者專家及律師都認為這樣的執法顯有爭議，之後經大法官解釋後，電子訊號、電腦網路等媒體也有了明確的分級制度，但也因此留下人生中唯一的前科，年輕時因一篇貼文莫名其妙犯下的錯，現在必須承擔後果。
楊家俍說，日前民進黨中執會通過修正「提名條例」，把曾犯《兒童及少年性交易防制條例》相關之罪，也列入禁止提名參選，雖然規定還沒經全代會通過，即便未來召開全代會依提案通過，但只要明天的中執會只要完成提名程序，自己就是民進黨正式提名的立委候選人，修法也不能回溯影響我被提名的資格。
楊家俍也坦言，在自己贏得初選之後，常常輾轉反側一夜難眠，他擔心因為個人的瑕疵影響黨的改革腳步，甚至造成2024大選中不必要的爭議，最後決定在黨正式提名前夕，主動向民進黨提出放棄提名資格的申請。
楊家俍表示，自幼家境艱困，但自食其力完成學業，半輩子清清白白，今天選擇坦然為曾經犯過的錯付出代價，令大家失望，也帶來困擾，向民進黨和支持者深深致歉，最後無論民進黨提名什麼人選，取代他參選，都會竭盡全力輔選，「我是楊家俍，再一次深深致歉。」