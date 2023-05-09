雨下不停衣服難曬乾！ 專家建議曬衣時留意「這件事」衣服乾更快
台灣四面環海，全年相對平均濕度高達70%以上，如何在曬衣也長年高居網友討論排行榜前段班，而半乾、摸起來冰冰涼涼的衣服更容易成為黴菌、塵蟎孳生的溫床，穿上身反而影響健康，甚至引發過敏、氣喘等症狀產生。氣象專家簡瑋靚就建議，如果真的習慣在外戶晾曬衣服，吊掛衣服時儘量間距拉大保持通風，加速乾衣時間。
記者周淑萍/綜合報導
天氣變化莫測，時而超過35度高溫，隔一天又立即大雨急下，氣象專家簡瑋靚指出，台灣氣候潮濕加上地球暖化所帶來的極端氣候現象，讓氣溫出現不穩定的狀態，除了氣候變化大，懸浮微粒帶來的空污對生活也會造成影響，其中，洗衣曬衣更是首當其衝。
對此，簡瑋靚就建議如果真的習慣在外戶外晾曬衣服，吊掛衣服時儘量把間距拉大，保持通風的狀態下可以加速晾乾衣服的時間。如果衣物在戶外已經曬半乾，這時可以再拿到室內用除濕機乾燥，能減少除濕機的使用時間，減少電力的耗損。簡瑋靚也提到，如果不想曬衣服，使用乾衣機也是個不錯的方式。
台灣潮濕的氣候，確實大幅提高乾衣機在台灣的銷量，BOSCH品牌暨通路行銷經理謝珮琪表示，去年在台灣推出的BOSCH Heat Pump乾衣機銷量就相當亮眼，保守推測至少有兩位數的成長，且持續穩定成長。顯示出台灣對於乾衣機的需求逐年增加。
BOSCH Heat Pump速效乾衣機和率先引進台灣的LG乾衣機，兩款都採用熱泵(HEAT PUMP)技術，歐系的BOSCH售價62900元，以價格來說貴了不少，但採用220V的電壓，可以在55分鐘內烘乾一桶衣服，對於忙碌的現代人來說，可以省下不少等待時間，是相當迷人的推坑點。