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台中版芯費大戰落幕！連勝文介入協調　沈智慧讓賢黃健豪

▲中5選區老少之爭，在連勝文協調下，老將沈智慧宣佈讓賢市議員黃健豪。（圖／沈智慧提供，2023.05.09）
▲中5選區老少之爭，在連勝文協調下，老將沈智慧宣佈讓賢市議員黃健豪。（圖／沈智慧提供，2023.05.09）

記者顏幸如／台中報導

被形容為台中版芯費大戰的國民黨中5選區老少之爭，原將於下周進行全民調定輸贏，但在副主席連勝文介入協調下，65歲老將沈智慧今天宣佈讓賢34歲市議員黃健豪。沈智慧透露自己做過三次民調都贏，但無法忍受蔡英文執政團隊不愛台灣，決定轉進總統輔選行列，讓台灣人民能有安全的生活環境，不要民不聊生。

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國民黨台中市立委第5選區初選，地方評估市議員沈佑蓮、黃健豪較有實力與現任民進黨立委莊競程抗衡。經國民黨台中市初步協調，沈佑蓮簽下不參選同意書。未料沈佑蓮姐姐、7屆立委沈智慧從中國趕台灣領表，宣佈投入立委初選，黃健豪則找來徐巧芯助選，沈智慧因此放話，若黃健豪要挑起台中版芯費大戰，會奉陪到底。

台中市黨部主委顏文正協調失敗，宣佈5月14日到16日進行全民調，但昨天又發出通知，指黨副主席連勝文今（9）日下午將到市黨部宣告「團結奮鬥、向市民負責」，由於黃健豪被歸類為連勝文人馬，外界猜測僵局已有轉機。

▲連勝文感謝沈智慧成全年輕一輩，展現國民黨的團結精神。（圖／沈智慧提供，2023.05.09）
▲連勝文感謝沈智慧成全年輕一輩，展現國民黨的團結精神。（圖／沈智慧提供，2023.05.09）
果真連勝文抵達市黨部不久即召開記者會。連勝文肯定沈智慧有7屆立委資歷，過去為黨、為國家奮戰的意志力及戰鬥力令人印象深刻，但明年大選不僅是個人或是立委選戰，更關係國家安危，國民黨需要有戰鬥力的前輩加入全國輔選行列，在總統大選及立委選戰中成為堅定勝利的力量。連勝文並向沈智慧鞠躬表達感謝，讚美她除了全心傳承、成全年輕一輩，更展現國民黨的團結精神。

沈智慧透露自己做過3次民調，「每次都是我贏」，但她也陷入長考，民進黨施政沒把人民放在心上，甚至把護國神山台積電都送走，美國派200多人保護台灣，實際上是蔡英文引狼入室，萬一台海發生戰爭，就要炸掉台積電。

沈智慧說，她看到這些新聞痛心疾首，於是告訴自己「沈智慧放下吧！自己的國家自己救，你該打全國大選，這個政府這個團隊不愛台灣、不愛台灣的人民」。她決定加入總統輔選行列，「這比我個人參加地方選舉更重要」。

▲台中版芯費大戰落幕！連勝文與眾人握拳喊國民黨加油。（圖／沈智慧提供，2023.05.09）
▲台中版芯費大戰落幕！連勝文與眾人握拳喊國民黨加油。（圖／沈智慧提供，2023.05.09）
黃健豪感謝沈智慧的成全，認為老將新秀分進合擊、創造雙贏的合作模式，可供國民黨其他選區參考。他強調人生不全然是利益競爭，更多時候是相互成就、互相溫暖，這是國民黨現階段最需要的精神。

促成此事的連勝文，大讚沈智慧的氣度和格局，示範國民黨內部團結一致的決心。媒體問他未來是否會協助侯友宜和朱立倫，繼續在全國進行協調？連勝文笑回「最重要的工作留給最重要的人去做，這次是剛好是有機緣，如果侯市長或其他黨內先進願意出來協調，我還是讓他們去主導比較好。」

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