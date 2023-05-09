注意！明天5/10下午4點收到警報免緊張 電信商進行防災訊息測試
近年來由於受到全球氣候異常的影響，天然災害發生的頻率大幅增加，且破壞力驚人。台灣位於西太平洋邊陲，地震及颱風頻繁，更需謹慎。台灣5家電信商將統一於明(10)日下午4點進行防災訊息測試，測試期間不會影響手機使用，另外，雖然多數電信商把測試功能預設關閉，但為了避免明天手機突然警報大響，可以再次檢查一下手機內的「每月測試用訊息」是否已經關閉比較保險。
記者周淑萍/綜合報導
根據NCC網站指出，台灣目前行動通信系統已具備發送一般緊急簡訊功能，但每分鐘最多只能傳送2,000封，無法因應大量且具時效性的緊急訊息發送。但隨著行動寬頻技術與服務的快速普及，為保障國人生命財產安全，配合國家災害防救科技中心規劃時程，請電信業者提供「災防告警細胞廣播訊息系統」服務，以因應未來災害發生時，災防業務主管機關可即時將災防告警訊息，轉送至用戶手機，讓民眾即時掌握應變時機。
電信商指出，今年不定期針對全台或分區域實施災防告警訊息發送測試，以配合災防主管機關在監測到災害時，可透過此系統針對特定區域民眾發佈告警訊息，讓民眾得即早掌握災害資訊。目前電信商的「每月測試用訊息」在多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請勿驚慌。
如果不確定自己的手機開啟或是關閉，可以手機內的設定→通知→下滑到「政府警示」→「每月測試用訊息」關閉。不同品牌的開啟或是關閉可以參考影片內的教學。