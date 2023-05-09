泰國國會大選在即　流亡前總理再表達返國意願

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泰國即將在5月14日舉行國會眾議員選舉，戴克辛的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在此次大選代表為泰黨（Pheu Thai）出征總理一職，多個民調顯示貝東塔有高度人氣。
戴克辛曾在3月24日在日本接受共同通信社專訪時表示，如果可以返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑。戴克辛形容自己已經在外面服刑很多年了，因為他無法和自己的家人相聚，「我已經受苦夠久了，如果要在一個小監獄服刑，我是ok的」。
戴克辛在專訪表示，有信心為泰黨在即將來臨的大選可獲得過半席次，因為民眾已經受夠了總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的執政，但是即使是由為泰黨組成聯合政府，他也不會要求為泰黨尋求國會特赦他，因為這樣反對他的人會感到不高興。
貝東塔在5月1日產下兒子普塔信（Prutthasin Sooksawas），戴克辛當天也立即在社群媒體推特（Twitter）發文表示，今年7月他就要74歲了，他的7個孫子都是在他離開泰國之後出生，想要回到泰國照顧孫子。
在泰國即將舉行大選之際，戴克辛今天早上再度在推特發文表示，他想要返回泰國，「再一次，我要請求各界同意，我已經決心要在7月生日之前回到泰國照顧孫子，我和家人分開已經17年了，我已經老了」。
戴克辛並表示，大家不用擔心，他不會成為為泰黨的負擔，他願意進入司法程序，且回去的時候，由總理帕拉育領導的過渡政府仍然在位，這一切是他自己的決定。
戴克辛的生日是7月26日，而這已經是今年第3次他明確公開表示想要返回泰國。（編輯：陳惠珍）1120509