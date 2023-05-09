王思佳「揹香奈兒包」現身了！懶理假包風暴笑開懷　老公3字力挺

王思佳捲假包疑雲非首次　真的差點被法院認證「賣假包女星」騙了

▲藝人王思佳近來身陷拎假包疑雲。（圖／記者陳明中攝影）
▲藝人王思佳近來身陷拎假包疑雲。（圖／記者陳明中攝影）

記者徐銘穗/綜合報導

藝人王思佳身陷拎假包疑雲，不過她本人沒在怕昨（8日）以香奈兒行頭，和美籍貿易商老公Joe出席欣賀集團二代孫柏豪婚宴。其實，這不是王思佳首次和假包扯上關係，先前丁小芹開店賣名牌包時，她曾差點受騙，後來是店員良心發現向她坦白，才沒上當。

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網紅陳沂評論王思佳假包疑雲時，在臉書虧說「有中國網友提出解套辦法，建議她（王思佳）說包包是跟丁小芹買的就好了。」此說法並非空穴來風，王思佳當初還真的差點被丁小芹給騙了。

▲王思佳。（圖／王思佳IG）
▲王思佳在IG直接面對網友質疑，回應說「台灣專櫃的假什麼？每天胡亂潑髒水，閒的沒事幹」。（圖／王思佳IG）
當時，Makiyo的姊姊「胖姐」與丁小芹有金錢糾紛，Makiyo曾開直播指摘丁小芹欠錢不還還抹黑她，也在直播爆料，指當時丁小芹在開店時，王思佳曾過去向她買包，沒想到丁小芹卻在王思佳抵達前，先吩咐店員把標籤全部換掉、將價格提高，事後店員因良心不安，才向王思佳坦白，還將與丁小芹對話的錄音檔給王思佳。

丁小芹賣假包事件，起源是她被控，2015年8月起在「旋轉」、「蝦皮」等拍賣網站，販售Chanel、Fendi等仿冒名牌包、衣服、背包等，共12名買家被騙超過17萬餘元，12名被害人匯款後有人沒收到貨，有人收到後發現是二手貨，其中還有人被騙2次。

二審智慧財產法院考量丁小芹已與11名買家、Chanel等精品廠商達成和解，也開記者會道歉，改判2年6月有期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。丁小芹2020年12越發監執行，去年4月，她因服刑過半假釋獲准出獄。

▲丁小芹確定坐牢2年半。（圖／記者陳思誼攝2019.09.24）
▲丁小芹因賣假包被判刑2年半，她去年4月服刑過半假釋獲准出獄。圖為丁小芹2019年9月為賣假包公開道歉。（圖／NOWnews資料照）

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