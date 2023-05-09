首次市府合體！被問「力挺郭董？」　高虹安回應了

鴻海集團創辦人郭台銘表態角逐2024總統大位，頻頻走訪地方力求國民黨提名，今（9）日上午前往新竹市議會拜會議長許修睿後，原定是直接到城隍廟走訪，後來多加了一個行程到新竹市政府和子弟兵、市長高虹安見面，這也是兩人首度在市府合體，現場媒體詢問「市長，力挺郭董嗎？」高虹安則未回應，隨即和郭台銘進行閉門會談半小時。
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郭台銘除了與許修睿議長會面，早上也與新竹市議員、里長、創業青年來交流，藍營里長還贈送花圈給郭台銘，隨後他到城隍廟參拜與走訪商圈；下午則前往拜會新竹縣議會的議長張鎮榮，郭台銘大動作在藍營基本地盤走訪，也引來在地的關注。
民眾黨主席柯文哲8日到民眾黨中央黨部登記參選2024總統，高虹安也簽名連署，支持柯文哲為民眾黨2024總統選舉被提名人，郭台銘今日在市議會受訪時被問到「會尋求高虹安的支持嗎？」只露出一抹微笑後簡短回應「我們等下會『巧遇』」，隨即轉往新竹市政府和高虹安打招呼。
針對民眾黨主席柯文哲登記參選2024總統，郭也正角逐藍營總統人選提名，高虹安下午受訪時則是回應，她覺得兩位前輩無論在企業或政壇，對她都很照顧，不會讓她有為難的時候，她最後也祝福長輩們在選舉期間盡其所能的爭取選民支持。
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