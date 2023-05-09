《流星花園》女星兒沒準時回家！竟是遇「槍擊案封鎖校園」嚇壞了
女星錢韋杉曾演出台劇《流星花園》「藤堂靜」一角而廣為人知，她2004年和前籃球國手邱宗志結婚後，帶著2個兒子搬到美國長住，但她於台灣時間9日在臉書發文，透露兒子學校附近的校園發生槍擊案，在事件還沒完全結束前，只能暫時被封鎖在校內，讓她擔心不已直呼：「一直想到可怕的新聞畫面。」
記者賴禹妡/綜合報導
錢韋杉9日在臉書發文，表示兒子沒有按照時間回家，她拿起手機要找兒子，才發現有學校的未接來電，緊張地傳訊息問兒子怎麼還沒到家，這才收到附近校園發生槍擊案的消息，「讓他趕緊拍一下躲藏環境的照片，讓我知道他是否安全」。
但錢韋杉看了照片還是不放心，腦海一直浮現新聞中恐怖槍擊案的片段，發現兒子可以通話後，便打電話要他保持警覺，錢韋杉也分享，她剛來美國的時候，對於輕而易舉就能擁有槍枝這件事感到非常驚訝，「並不需要嚴格的背景審查，或者是接受過訓練、有特殊需求的人才能買得到槍」。
雖然校園裡只要有學生擁有槍枝，就必須馬上舉報，學生也會立即受到嚴厲的懲罰，「但我不知道還有多少次，默默隱藏著的危險」，兒子某次甚至親眼看到同學從背包秀出家裡帶來的槍，旁邊還有其他同學覺得很酷而圍上去，讓她無奈表示，「擁槍議題的爭論隨時都在上演，牽涉到政治與商業利益，短時間都很難有定案，父母親也只能一次次的祈禱」，她也在留言區吐露擔憂心情：「一直想到可怕的新聞畫面。」