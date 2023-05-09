新光金委託書大戰 金管會：若影響穩健經營必要時找「喝咖啡」
新光金將進行董事改選，市場派與公司爭奪派經營權，並展開委託書徵求大戰。對此，金管會今（9）日表示，在法規上金融機構召開股東會選舉事項都有相關規範，若是無限徵求，徵求人必須符合大股東適格性審查，但金融機構本身是受社會大眾信賴，要維持穩健營運，不論是大股東或是相關負責人都要有這方面認知，至於金融機構是否適合採用這方式進行經營權之爭？金管會未評論，但金管會強調，會關注有無影響經營穩健，必要時可發函或找來「喝咖啡」，這些都是監理的方式。
記者顏真真／台北報導
針對新光金因經營權之爭展開委託書徵求 戰，金管會說，在法規部分，在公開發行公司出席股東會使用委託書規則裡面，對金融機構召開股東會選舉事項都有相關規範，包括一般徵求及無限徵求，無限徵求的這個徵求人更必須符合大股東適格性審查。
不過，金管會強調，金融機構本身是受社會大眾所信賴，建構在信賴上就是維持穩健穩定的營運，不論是在股東會召開過程，乃至於日常營運，如何維持穩健經營，是每個治理階段成員要深刻了解的，不管是大股東或相關負責人也都要有這方面的認知。
至於是否有非法價購委託書的行為？金管會表示，不論資本市場或日常監理相關機制都已有了，金管會會依法令授權規定進行相關了解，只是金融機構經營權之爭是否適合用委託書徵求？金管會不方便評論，但金管會要求的是金融機構必須維持經營穩健，身為監理機關會注意任何事件是否影響金融機構的穩健經營，在日常監理過程也有相關判斷標準。
至於如果有一方影響穩健經營，金管會說，監理方式有很多種，不管是發函或找來「喝咖啡」都是監理方式，金管會也再次強調「金融機構的穩健營運是我們最看重的」，會依職權法令去執行及落實。