選罷法修法協商無共識　朝野立委：終身不得參選違反比例原則

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立法院內政委員會今天協商《公職人員選舉罷免法修正草案》、《總統副總統選舉罷免法》條文修正草案，其中《總統副總統選舉罷免法》部分獲得共識，未來不須經過黨團協商，直接送交立法院會進行三讀。
《公職人員選舉罷免法修正草案》部分，政院版明定曾犯《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》等罪，經有罪判決確定者終身不得參選，經過在場立委與行政部門討論，無法達成共識，全案送交黨團協商。
朝野立委對於修法提出質疑，民進黨立委莊瑞雄指出，該條文各黨都沒共識、輕重嚴重失衡，例如《刑法》重傷罪，把人剁手剁腳後再去自首，和解後可能刑度更低，「讓人斷手斷腳可以繼續選立委，被判幾個月的就不能繼續選村里長，輕重有沒有失衡問題？重罪可以繼續選立委，輕罪連選里長都不行？」
時代力量立委邱顯智也質疑，違反《貪污治罪條例》、《國安法》等相關的法律，限制終身不得參選能考量，但《毒品犯罪防治條例》百百種，其中第14條「意圖販賣並持有『大麻種子』」，這樣判2年以下有期徒刑，搞不好只判幾個月，最後卻是「終身不得參選」，可能會有輕重失衡問題。
經討論後，立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍裁示，朝野對於《總統副總統選舉罷免法》的修正草案沒意見，因此送交立法院會處理，至於《公職人員選舉罷免法》的部分條文則尚未達成共識，將送交院長主持朝野協商。
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