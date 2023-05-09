偏鄉遠距醫療技術無礙　醫師盼鬆綁法規、無人機送藥

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沈錳碩指出，在5G高頻寬、低延遲專網下，視訊問診零時差、醫療影像傳遞更清楚，再加上廠商提供越來越多可攜式設備，讓偏鄉遠距醫療無礙、更順暢，但目前遇到的大問題，就是偏鄉病患等待時間太長。
他說，這個等待時間和技術無關，主要是相關法規明定，遠端醫師執行會診場所必須在醫療機構裡、門診時間內，像埔基不會有全時段的皮膚科門診，當仁愛鄉衛生所有需求、醫師需要會診時，就得等到門診時段才能執行，還得跟埔基皮膚科本身病患排看診時間，在偏鄉醫療本就不足、不方便的狀況下，病患還得配合門診時間，仍是不夠方便。
沈錳碩說，其實偏鄉醫師很習慣生活被干擾，像埔基合作的長照機構遇到任何問題想請教，醫師都會隨時回答，因此他希望在這部分能鬆綁法規，縮短遠距會診的等待時間。
另外一個困難點在於遠距會診後，給藥端牽涉到藥師法等規範，沈錳碩提到，目前規定藥品應由藥師親自交付，但在偏鄉很多衛生室、巡迴醫療據點，很難找到藥師，可能只有護理人員駐守，即便護理人員透過遠距，醫師告知病患所需藥物，衛生室也有藥品，受限於法規，仍舊無法給藥；或許在都會地區因為醫療可近性高，相關規定是合理的，但在偏鄉地區，這些法規對於遠距運用上，就會綁手綁腳。
新冠疫情期間開放民眾在家視訊診療，對於偏鄉民眾領藥是否不便？沈錳碩表示，偏鄉藥局少，民眾很難領藥，多半得靠巡迴醫療時，由醫療人員親自送藥到家，但這會影響人力，視訊診療在給藥上，美國已透過無人機送藥，來打破藥師親自給藥的限制，希望衛福部能採因地制宜方式，針對偏鄉適度調整，不要拘泥於醫療法規的限制，希望未來只要有護理師等醫療人員，聽從遠距會診端醫師指示，現場也有藥品，就能來提供給病患，而進一步的運用，當然是採無人機送藥更方便。
另外，他指出，新冠疫情帶起遠距、視訊診療浪潮，在此之前，偏鄉病患會請家人直接拿藥，醫師看不到病人實際狀況，或是透過巡迴醫療，短短一個上午的時間去看病，遠距能縮短等待看診的時間；而對於沒有醫護人員在的情形，希望政府能鬆綁法規，讓偏鄉民眾運用視訊診療，但得思考長者的資訊落差、科技進入門檻等，他舉例，在新冠疫情期間，仁愛鄉很多民眾乾脆回家一起染疫，協助長輩使用視訊診療。