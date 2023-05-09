長榮4月營收回溫月增2.07%　陽明月減14.57%

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展望後市，長榮表示，4月整體運價與出口貨量略有回溫，後市仍須視全球政經發展、庫存去化情形與各區域供需變化影響而定，預計未來市場復甦態勢審慎樂觀。
受到市場供需影響，運價持續下跌，陽明4月營收110.43億元、月減14.57%、年減70.04%；累計今年前4月營收479.97億元、年減66.57%。
展望後市，陽明指出，貿易出口訂單需求仍待庫存消化，加上升息及金融市場震盪持續，影響經濟復甦；國際貨幣基金（IMF）雖於5月2日調升2023年亞洲經濟增長預測0.3%至4.6%，看好亞洲區域經濟成長，但也示警全球經濟前景仍充滿不確定性。
美西碼頭勞資談判部分，陽明指出，雖已在部分議題達成初步協議，但關鍵議題仍需持續協商，暫無實質進展。
全球運能方面，陽明表示，根據Alphaliner統計，截至4月24日，全球約有4.4%貨櫃船隊、約117萬TEU（20呎櫃）處於閒置狀態，較近期高峰的6.4%、168萬TEU持續減少，主因是原本為閒置運能的7500 TEU到1.25萬TEU，及1.25萬TEU以上船型重新回到市場。
陽明認為，隨著整體市場美線合約已換約完成，加上中國五一勞動節後運力供給逐漸恢復，航運市場變化仍需謹慎應對。（編輯：趙蔚蘭）1120509