法新社記者殉職凸顯戰地採訪風險　法美烏同哀悼

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法新社團隊和一群烏克蘭士兵在一起時，遭到格勒式（Grad）火箭砲攻擊，一枚火箭砲落在32歲索丁（Arman Soldin）趴臥地點附近，索丁當場喪生，其他法新社團隊成員無人受傷。
●俄烏爆發戰爭 記者隔天抵現場
索丁在塞拉耶佛出生，具有法國國籍，2015年以實習身分替法新社羅馬分社工作，後來於倫敦獲聘。
他是最早被派至烏國的法新社團隊成員之一，於俄羅斯2022年2月24日全面侵烏的隔天抵達當地。
索丁去年9月起就住在烏克蘭，是法新社團隊影音報導的主力，會例行性前往烏東和烏南的前線。
法新社董事長佛里斯（Fabrice Fries）說：「失去索丁讓全社悲慟不已。」他表示，索丁的死反映出「記者日復一日報導烏克蘭衝突所面臨的風險和威脅」。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群網站推特（Twitter）向索丁致意時說：「他的勇氣，使他在衝突最初幾小時就抵達前線、查清事實，把訊息傳給我們大家。」馬克宏寫道，他與索丁的家屬和同事們同感悲痛。
●貢獻一生 分享真相
烏克蘭國防部在推特發布聲明，除向索丁的家屬和工作夥伴表達「最衷心的哀悼」，並說索丁是在烏東頓內茨克州（Donetsk）的查西夫雅爾遭俄羅斯飛彈攻擊喪生。聲明說，索丁「貢獻一生把真相帶給全世界，他的成就與理想都將繼續延續下去」。
美國白宮今天也向索丁致意，說全世界對「因報導這場衝突而殉職的記者們」心懷感激。
白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中說「新聞業是自由社會的基礎」，並說「全世界心懷感激，感謝索丁與其他10位因揭發俄國侵烏恐怖事件而殉職的記者及媒體工作者」。
●用鏡頭捕捉人性 用行動拯救動物
曾與索丁共事的夥伴表示，索丁尤其擅長捕捉被捲入這場戰爭之中的平民，是如何嘗試在一片混亂之中生存下來。
他在基輔（Kyiv）找到一個暖心時刻：一位被徵召入伍的父親和他逃到海外的年幼兒子，利用線上戰略遊戲建立父子間的聯繫。
而這個月稍早，他甚至從戰壕裡救出一隻受傷的刺蝟，悉心照顧牠恢復健康，並給牠取名為「幸運」。
烏克蘭動保組織UAnimals創辦人托多朱克（Oleksandr Todorchuk）盛讚索丁救助這隻刺蝟時的仁慈，並將為拯救刺蝟的志工和庇護所設立一筆款項，「以紀念索丁和他了不起的好心腸」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120510