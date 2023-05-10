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只限今天！7-11「酷聖石起司冰」60元　全家芭樂雪酪冰25元

▲7-11複合店酷聖石專區炒冰，今日限定第2杯10元。（圖／7-11提供）
▲7-11複合店酷聖石專區炒冰，今日限定第2杯10元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（10）日為每月的酷聖石日，7-11複合店酷聖石專區「萬貘起司」、「生乳酪冰淇淋」通通第二杯10元，換算下來原價109元的萬貘起司冰淇淋，單杯只要60元開吃；全家自有品牌推出新品雪酪冰棒，有芒果百香雪酪、檸檬芭樂雪酪，新品原價每件40元，5/30前加10元多1件，平均單支25元開吃。

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酷聖石攜手百萬人氣畫家馬來貘LAIMO強檔聯名「萬貘起司」、「生乳酪冰淇淋」，選用來自荷蘭高達乳酪粉製成的冰淇淋，拌入濃郁乳酪丁，一口咬下炸出滿滿起司口感，還可加購脆餅，今（10）日為每月酷聖石日，品牌冰淇淋全品項第二杯10元（不含脆餅、享樂桶、價低者折以五捨六入計算），萬貘起司原價109元，第二杯10元，平均單杯只要60元。

▲全家自有品牌雪酪冰棒，含有豐富果汁含量，「芒果百香雪酪」含有18%以上，「檸檬芭樂雪酪」更高達36%以上
▲全家自有品牌雪酪冰棒。（圖／業者提供）
全家自有品牌新品冰棒，嚴選在地水果製成的雪酪冰棒含有豐富果汁含量，芒果百香雪酪含有18%以上，檸檬芭樂雪酪更高達36%以上，每一口都能感受到酸甜果香四溢，且雪酪口感細緻，新品原價每件40元，5/30前APP會員享加10元多1件優惠，平均單支25元。

全家同系列商品還推出了夏季新飲品，有葡萄柚四季青、蜜桃春烏龍，分別添加29%及33%果汁，以及南投松柏嶺嫩採茶菁，茶香、果香味十足超消暑，即日起至5/30，兩款果茶新品任選2件特價55元（原價39/瓶）。

▲全家同系列自有品牌，還有飲品新登場。（圖／全家提供）
▲全家同系列自有品牌，還有飲品葡萄柚四季青、蜜桃春烏龍。（圖／全家提供）

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