只限今天！7-11「酷聖石起司冰」60元 全家芭樂雪酪冰25元
今（10）日為每月的酷聖石日，7-11複合店酷聖石專區「萬貘起司」、「生乳酪冰淇淋」通通第二杯10元，換算下來原價109元的萬貘起司冰淇淋，單杯只要60元開吃；全家自有品牌推出新品雪酪冰棒，有芒果百香雪酪、檸檬芭樂雪酪，新品原價每件40元，5/30前加10元多1件，平均單支25元開吃。
記者鍾怡婷/綜合報導
酷聖石攜手百萬人氣畫家馬來貘LAIMO強檔聯名「萬貘起司」、「生乳酪冰淇淋」，選用來自荷蘭高達乳酪粉製成的冰淇淋，拌入濃郁乳酪丁，一口咬下炸出滿滿起司口感，還可加購脆餅，今（10）日為每月酷聖石日，品牌冰淇淋全品項第二杯10元（不含脆餅、享樂桶、價低者折以五捨六入計算），萬貘起司原價109元，第二杯10元，平均單杯只要60元。
全家自有品牌新品冰棒，嚴選在地水果製成的雪酪冰棒含有豐富果汁含量，芒果百香雪酪含有18%以上，檸檬芭樂雪酪更高達36%以上，每一口都能感受到酸甜果香四溢，且雪酪口感細緻，新品原價每件40元，5/30前APP會員享加10元多1件優惠，平均單支25元。
全家同系列商品還推出了夏季新飲品，有葡萄柚四季青、蜜桃春烏龍，分別添加29%及33%果汁，以及南投松柏嶺嫩採茶菁，茶香、果香味十足超消暑，即日起至5/30，兩款果茶新品任選2件特價55元（原價39/瓶）。