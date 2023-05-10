迎史上最長熱氣球嘉年華！台東飯店搶訂：早鳥價4750元起

我是廣告 請繼續往下閱讀
而熱氣球繫留體驗將提供上午場(05:30-07:30)與下午場(17:00-19:00)兩個時段，活動期間上午5點及下午4點開放現場購票，線上預約將分兩階段開賣，第一階段將於5/24開放預約六、七月份場次，第二階段將於5/31開放預約八月份場次。
會場周邊的星級飯店中，最近距離的鹿鳴溫泉酒店已推出「鹿鳴暑假早鳥預約專案」活動，享鹿野高台專屬停車位，兩天一夜行程每人4750元起，包含早、晚餐、下午茶與消夜，並有泡湯券、免費自行車等。池上的日輝國際渡假村，雖未推出相關住房專案，但是暑假檔期住房專案「FUN玩一夏」現已開賣。2人入住，兩天一夜8,500元、三天兩夜14,800元；4人入住，兩天一夜13,100元、三天兩夜23,200元，含早晚餐，以及池上綠寶石橄欖製作體驗、單車券、池上捷運天牛號導覽體驗等。另有含泳池的獨棟Villa，限量推出。
※「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球光雕音樂會場次：
(1) 7/01 (六) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(開幕光雕)*
(2) 7/07 (五) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光光雕)
(3) 7/13 (四) 19：00 池上鄉 大坡池
(4) 7/20 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*
(5) 7/27 (四) 19：00 卑南鄉 知本溫泉區
(6) 8/04 (五) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光光雕)
(7) 8/10 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台
(8) 8/17 (四) 19：00 臺東市 國際地標
(9) 8/28 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(閉幕光雕)*
*為無人機展演場次。