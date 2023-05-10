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迎史上最長熱氣球嘉年華！台東飯店搶訂：早鳥價4750元起

▲臺東「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」即將於6/30登場，今年是最長的規模將舉辦60天，圖為2022年盛況。（圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華官網照片）
▲臺東「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」即將於6/30登場，今年是最長的規模將舉辦60天，圖為2022年盛況。（圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華官網照片）

記者葉盛耀/綜合報導

臺東「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」今年活動擴大規模舉辦60天，包括舉辦歷年最多的9場次光雕音樂會，同時無人機展演增加至3場次且每場加碼至700架次，將創下全球最大熱氣球與無人機群飛的展演規模，還首次與LINE貼圖明星合作，活動期間將有超過50顆國內外熱氣球登場，開幕及閉幕更邀請到黃明志及炎亞綸兩位藝人。

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「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」將在6/30至8/28在鹿野高台登場，今年更規劃9場熱氣球光雕音樂會，而最受民眾們期待的無人機表演，將有7/1開幕、7/20鹿野高台及8/28的閉幕場次，演出規模更從去年每場300架次擴大到700架次。另外，今年活動首度與LINE人氣貼圖明星「好想兔」、「啾啾妹」及「晴天P莉」合作，將結合臺東特色，在無人機展演、LINE貼圖與活動周邊商品中亮相，甚至剛製作完成的Q版媽祖造型熱氣球也在今年正式加入臺東熱氣球團隊，將會參與熱氣球系列活動。

而熱氣球繫留體驗將提供上午場(05:30-07:30)與下午場(17:00-19:00)兩個時段，活動期間上午5點及下午4點開放現場購票，線上預約將分兩階段開賣，第一階段將於5/24開放預約六、七月份場次，第二階段將於5/31開放預約八月份場次。

▲離會場相當近、約10幾分鐘車程的台東鹿鳴溫泉酒店已針對熱氣球嘉年華推出住房專案，可享鹿野高台專屬停車位等各式內容。（圖／翻攝鹿鳴溫泉酒店臉書）
▲離會場相當近、約10幾分鐘車程的台東鹿鳴溫泉酒店已針對熱氣球嘉年華推出住房專案，可享鹿野高台專屬停車位等各式內容。（圖／翻攝鹿鳴溫泉酒店臉書）
會場周邊的星級飯店中，最近距離的鹿鳴溫泉酒店已推出「鹿鳴暑假早鳥預約專案」活動，享鹿野高台專屬停車位，兩天一夜行程每人4750元起，包含早、晚餐、下午茶與消夜，並有泡湯券、免費自行車等。池上的日輝國際渡假村，雖未推出相關住房專案，但是暑假檔期住房專案「FUN玩一夏」現已開賣。2人入住，兩天一夜8,500元、三天兩夜14,800元；4人入住，兩天一夜13,100元、三天兩夜23,200元，含早晚餐，以及池上綠寶石橄欖製作體驗、單車券、池上捷運天牛號導覽體驗等。另有含泳池的獨棟Villa，限量推出。

※「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球光雕音樂會場次：
 (1) 7/01 (六) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(開幕光雕)*
 (2) 7/07 (五) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光光雕)
 (3) 7/13 (四) 19：00 池上鄉 大坡池
 (4) 7/20 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*
 (5) 7/27 (四) 19：00 卑南鄉 知本溫泉區
 (6) 8/04 (五) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光光雕)
 (7) 8/10 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台
 (8) 8/17 (四) 19：00 臺東市 國際地標
 (9) 8/28 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(閉幕光雕)*
 *為無人機展演場次。

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