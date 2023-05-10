吃「好市多毒莓」染A肝？疾管署：5通報均陰性　監測至6月底

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羅一鈞表示，自4月28日起已請各縣市衛生局針對急性病毒性A型肝炎通報個案進行疫調時，加問冷凍莓果相關飲食史，也回溯調查今年度本土個案有無冷凍莓果相關飲食史。
根據統計，截至昨（9）日上午，共計32例本土A肝確定病例，依疫調結果尚無人曾食用本事件好市多相關冷凍莓果，另4月28日起通報急性A肝個案，共有5例發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果，5例均檢驗陰性、排除急性A肝，疾管署將持續監測至6月底。
為何冷凍莓果會檢出A肝病毒，羅一鈞說明，莓果可能因為人工手摘，水源或培養環境遭汙染等因素帶有A肝病毒，冷凍也無法消滅，因此可能經由生食莓果導致人體感染。
羅一鈞也說，即使生食疑似或確認遭汙染的莓果，實際感染A肝風險仍低，會收到食用莓果是否確實帶有病毒、病毒濃度高低、過去是否有感染過或疫苗產生的免疫力等因素等影響。
至於為何不同批次產地莓果皆接連檢出A肝病毒，吳秀梅表示，已請好市多提出調查報告，今天就會回覆為何不同產地莓果都會有A肝病毒。
疾管署呼籲，曾購買相關冷凍莓果產品的民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服或黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。
有關消費者求償部分，行政院消費者保護處消保官王德明表示，立即連繫通知各地方政府依法妥處消費爭議案件，也透過各地方政府消費者保護官管道，要求業者依法賠償相關醫療及疫苗費用。
至於團體訴訟部分，王德明說，行政院消費者保護處於事發後立即與優良消費者保護團體聯繫並函請衛生福利部研議團體訴訟經費補助事宜。此外，食藥署也主動與優良消保團體溝通，倘有團體訴訟需求，食品安全保護基金可予以補助。
日後消費者如無法獲得妥適處理，王德明指出，政府將儘速請優良消費者保護團體提起團體訴訟，如欲提起團體訴訟的消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。