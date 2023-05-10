昨初選出線今開打對手　黃健豪明捧盧秀燕暗酸莊競程

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黃健豪拿出「北屯立委一換人，中央補助少六成」的手板，指盧秀燕當立委時，中央對北屯區6間國中、14間國小建設經費的補助比例是74%，盧秀燕當市長後，中央補助變成14%，足足少了6成。暗酸莊競程向中央爭取地方教育經費不力。
副市長王育敏答詢時指出，針對各校的建設經費，中央與地方配合款的比例，教育部最多可出7、8成，剩下的再由地方政府編列配合款，一起完成相關計畫。黃健豪表示，市府應該更積極爭取中央的經費，未來他若有機會進入立法院，會向「盧委員」學習，共同推動台中市政的發展。
黃健豪主動開打，莊競程辦公室立即回應，指他的數據不正確，並拿出統計資料，指莊競程任內爭取北北屯教育項目補助，包括新設學校、校舍增改建、運動設施改善、電力設施改善、廁所改建等，經費總計超過20億元，中央補助約16億元，補助比例約70%，這些數字還不包括班班有冷氣、班班有平板等計畫。
莊競程強調，各項建設地方與中央出資比例，一般通案都是遵循相關規定，他爭取中央補助全力以赴，從不曾因市長不同黨派就有差別待遇，因此中央的補助不會減只會增，更不可能有黃健豪指稱的誇張數字。他舉例「文中小三」建校乙案，雖然市府卡關許久，自己仍向教育部爭取補助50％，金額超過1億9千6百萬。這項補助過去史無前例，請黃健豪謹慎查證，不要陷公務員於不義。
莊競程強調為孩子的未來，大人們真的不應該分黨派，並喊話黃健豪保持君子之爭，不要以抹黑、烏賊戰，甚至錯假資訊打選戰，並回酸「如果黃健豪議員對數據、爭取補助的基本功不足，隨時歡迎他當面討論」。