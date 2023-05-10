迎接母親節！7-11濃萃拿鐵買1送1 超商「大杯美式」15元
母親節即將到來！各大超商也推出最受歡迎的咖啡限定優惠，7-11限時3天5/12開始大杯卡布奇諾、濃萃美式、濃萃拿鐵買1送1；萊爾富5/12至5/14，大杯美式只要15元，每店限量50杯，搶不到15元咖啡免傷心，門市不限量美式、拿鐵同品項第二件1元。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11歡慶母親節，自5月12日至5月14日限時3天，推出濃萃美式、濃萃拿鐵、大杯卡布奇諾同品項買1送1。還有APP行動隨時取自5月12日至5月16日期間，大杯卡布奇諾、蜂蜜拿鐵、 風味飲指定熱飲、燕麥系列指定冰飲、精品冰燕麥拿鐵買5送2。
萊爾富5/12至5/14日限時3天，大杯冰/熱美式咖啡只要15元（原價45元），每人限購1杯，每店限量50杯。門市還有不限量的特濃美式（原價55元）、拿鐵（原價65元）同品項第二杯1元，換算下來單杯最低28元。
門市超值優惠，還包括CheersEX強氣泡水買1送1，原價29元，平均特價單瓶15元；還有媽媽最愛的養生桂格燕麥飲290mL系列 （售價35元）享2件39元，包含桂格顆粒燕麥飲、桂格喝的燕麥、桂格燕麥堅果王、桂格顆粒豆漿燕麥，也直接下殺5.6折，等於單件不到20元開喝。