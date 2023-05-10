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88會館案！黃錦秋約詢中內容同步即時　記者挨告妨害秘密

▲高檢署檢察官黃錦秋的委任律師黃秀惠（圖／記者潘千詩攝，2023.05.10）
▲高檢署檢察官黃錦秋的委任律師黃秀惠（圖／記者潘千詩攝，2023.05.10）

記者潘千詩／台北報導

高檢署檢察官黃錦秋被控涉足地下匯兌業者郭哲敏經營的「88會館」，上周五被檢評會約詢到案，不過，《聯合報》隨即發布即時報導，黃錦秋在約詢時否認去過「88會館」，也沒接受招待，且出門吃飯會自帶35年的約翰走路藍牌等。對此，黃錦秋委任律師黃秀惠今（10）日出面指控，檢評會疑有委員被滲透，她要對撰寫該報導的張姓記者提告涉嫌妨害秘密罪。

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黃秀惠主張，5月5日下午2時30分，她陪同當事人黃錦秋前往法務部向檢評會陳述意見，莫約傍晚5時20分才步出會議室，在場的13名委員跟2名工作人員則約於30分左右離開，該會議非公開會議，然而，即時新聞卻在5時9分發布，將受評鑑人黃錦秋在會議中的陳述報導出來。

黃秀惠說，張姓記者又於6日凌晨1時14分偷改標題，另把原稿所載「熟悉王涂芝的檢察官指出，王涂芝的為人不可能縱放嫌犯，在88會館案中，王涂芝才是無辜受牽累的小白兔」改成「熟悉王涂芝的檢察官指出，王不可能縱放嫌犯，應是誤信他人受騙的受害者。」

黃秀惠質疑，張姓記者同步竊聽，才能在與會人士皆未步出會議室之前，搶先完稿披露，涉犯《刑法》妨害秘密罪；張姓記者能如此超前部署，除非法務部檢評會有裝竊聽器，否則一定有檢評會在場之人裡應外合，形同「現場直播」，將秘密會議的發言內容外洩，因此僅能對張姓記者提告，揪出檢評會中的洩密者。

黃秀惠再次強調，當初是黃錦秋接到檢舉，又有人通風報信要關說，所以在收案第十天，黃就立即報給新北檢，深怕夜長夢多，如果黃錦秋要縱放郭哲敏，她自己吃案就好，幹嘛要移送？怎麼風向最後會變成，回去追3年前的某一天，黃錦秋赴的某一場飯局，而且飯錢還是黃錦秋自己出的，搞得黃錦秋好像是個貪官，接受郭哲敏招待，要求王涂芝縱放郭哲敏。

全案源於郭哲敏的地下匯兌事業去年遭檢警偵辦，但在調查前，郭就出境，事後《鏡週刊》又爆出，有多名高階警官及檢察官曾出入郭的88會館，導致警界人事大地震，高檢署今年1月也將被點名的高檢署檢察官黃錦秋、新北檢檢察官王涂芝移請檢評會個案評鑑。

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