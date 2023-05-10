巷仔內／失言不斷！郭台銘頻放炮恐傷公信力　急需發言人危機處理

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郭台銘在新竹與里長座談時，又脫口說出，「我看到台灣警察要跟民防結合，過去台灣最早的警備總部要開始恢復」，被解讀是要恢復警備總部。郭辦緊急澄清，這段話是被斷章取義。這些案例在在證明，郭台銘心直口快，但發言卻不夠精準，更未評估話一說出之後的政治後座力，不論是斷章取義，還是外界誤解，這些話確實都曾從郭台銘口中說出，怪不得別人。
政治的發言是藝術，有時說者無心聽者有意，確定代表民進黨參選總統的副總統賴清德，批國民黨的國家認同像「精神分裂」，遭病友與家屬抗議，賴清德隨即在臉書致歉，避免發言再被對手做文章。團隊的主帥日理萬機，不可能清楚所有細節流程，發言也可能會偶有不慎，因此多數時候，主帥通常會減少公開發言的次數，或直接照稿念，也許會被酸為讀稿機，但總好過草率發言再道歉善後，一再傷害自己談話的公信力。
郭台銘不善發言，從他在高雄鳳山造勢晚會，開場有2分鐘感動到說不出話來，就看得出來，還需要靠主持人幫忙解圍。正因如此，一般的拜會行程，團隊不能再一直讓主帥親上火線受訪，若團隊有心要拱郭上位，團隊內都應有明確的分工，最好直接設置發言人，了解郭的思維與事件來龍去脈後，代表郭發言論述，當外界有所質疑時，也要立刻負責危機處理或捍衛立場。
國民黨最有可能徵召的兩位總統候選人，一是侯友宜，一是郭台銘。侯友宜近日在新北市議會已開始遭綠營猛烈抨擊，要求侯針對敏感議題表態，要從中找到侯的弱點。相較之下，郭台銘還未遭綠營嚴格檢視，近日就先自曝其短，頻頻作球給對手殺球。這只會讓國人對郭的治國能力打上問號，畢竟多數台灣人還是不能接受一位口無遮攔的領導人。