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權證避險降稅11/10上路　財政部：近期預告子法

▲權證避險降稅11/10上路，財政部近期將預告子法。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲權證避險降稅11/10上路，財政部近期將預告子法。（圖／資料照，記者顏真真攝）

中央社

（中央社記者張璦台北10日電）總統今天修正公布攸關權證避險降稅的證券交易稅條例部分條文，財政部官員表示，已會商金管會研訂相關子法規，將儘速於近期對外預告，以利降稅措施在11月10日順利上路。

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為降低權證發行人調節避險部位的稅負成本，提升其報價品質及投資人參與權證市場意願，促進權證市場發展，財政部表示，總統今天修正公布證券交易稅條例部分條文，其中第2條之3及第3條，自今年11月10日施行。

財政部說明，這次證券交易稅條例有4大修正重點。

第一，增訂經目的事業主管機關核准發行認購（售）權證，於該權證上市或上櫃日至到期日期間，基於履行報價責任規定及風險管理目的，自條文生效日起5年內，即民國112年11月10日起至117年11月9日止，出賣認購（售）權證避險專戶內經目的事業主管機關核可標的股票者，每日交易成交總金額在避險必要範圍內的部分，證券交易稅稅率由現行千分之3，調降為千分之1，並授權財政部會商金管會，就避險必要範圍的認定基準等及其他相關事項，訂定子法規。

第二，增訂代徵人及證券自營商，應將權證避險專戶的交易明細列具清單，依規定期限送交稅捐稽徵機關。

第三，因應權證避險股票交易證券交易稅稅率調整，證券商及稅捐稽徵機關也須配合修正相關作業系統，且財政部須會商金融監督管理委員會訂定子法規，因此定明前述兩項修正條文自公布後6個月施行，也就是11月10日。

第四，刪除加徵滯納金計徵方式，及代徵人或證券自營商逾繳納期限30日仍未繳納稅款者移送強制執行的規定，回歸稅捐稽徵法第20條規定辦理。

財政部官員表示，財政部已會商金管會研訂相關子法規，近期將儘速對外預告，各地區國稅局也積極規劃後續稽徵作業，以利權證避險股票交易調降證券交易稅措施於11月10日順利實施。（編輯：黃國倫）1120510

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