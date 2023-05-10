BNT疫苗採購之亂　鄭麗文按鈴告發蔡英文等4人涉《殺人罪》

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鄭麗文質疑，何謂獨立的台灣政府？代表的又是誰？全世界有這樣的國家或政府？這是BNT為何拒絕唯一原因，因為並非是合法存在的政府；信函也寫得很清楚，並沒有要為難或拒絕，而是我方自稱Independent Government of Taiwan，這是根本不存在的政府。
鄭麗文說，郭台銘在昨日聲明中，就提到後來鴻海、台積電與慈濟的確買成疫苗，當時簽約名稱是ROC（Republic of China），也證實一開始只要蔡英文使用ROC名義，就能買到BNT疫苗。
「為何不選擇這麼做？竄改國號、變更國體，破壞中華民國憲法，已經構成內亂罪」鄭麗文痛批，據憲法第52條，雖總統不受刑事追訴，但《內亂罪》除外，希望檢察官腰桿挺直，作為憲法捍衛者應勇敢起訴蔡英文，「因為他已經直接叛國，而共犯就是蘇貞昌、陳時中與吳釗燮」，為護航高端疫苗，用沒人性方法罔顧國內嚴重疫情，因疫情離去的800條人命，卻完全無法喚回蔡英文這個統治集團的良心。
鄭麗文直言，蔡英文、蘇貞昌、陳時中與吳釗燮，絕對逃不過真理的譴責，真相未來只會越來越明。他再次呼籲，今天按鈴申告後，台北地檢署應秉著中華民國憲法，勇敢偵辦到底，讓國人看到這些人醜陋的真面目。