勞動部：青年失業率已降　持續協助青年職涯發展

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勞動部今天發布新聞稿回應，108年至111年推動「投資青年就業方案」執行成效已降低青年失業率，共協助75萬名青年就業，期間雖歷經疫情，但15歲至29歲青年失業率已從108年的8.75%降至111年8.38%，為98年金融海嘯以來最低水準。
產學合作部分，勞動部指出，配合國家重點產業發展人力需求，教育部調整大專特定學門招生名額，培育產業所需人力，勞動部針對有意投入重點產業青年，提供培訓課程，鼓勵跨領域學習，以具備重點產業所需職能。
另外，勞動部為協助失（待）業青年提升專業技能，規劃符合青年所需訓練課程推動青年職訓專班，近5年青年專班平均訓後關聯度均近8成。
關於最低工資法，勞動部指出，已擬具草案陳報行政院審查；且勞動部每年檢討基本工資，自總統蔡英文上任以來，已連續7年調漲，月薪由上任前的新台幣2萬零8元，調升至2萬6400元，總調幅近32%，時薪由120元調升到至176元，總調幅近47%。
至於派遣勞工權益，勞動部表示，已增修「性別工作平等法」、「職業安全衛生法」，保障派遣勞工性別平等、職業安全；108年更增修「勞動基準法」，明定禁止登錄型派遣、禁止人員轉掛派遣、要派單位須共同負工資給付、職災補（賠）償責任等。
勞動部強調，投資青年就業方案第一期已具推動成效，面對疫後產業發展趨勢及對就業情勢的影響，以及青年就業觀念的改變，今年起第二期將聚焦青年就業議題，協助青年職涯發展，在工作領域持續提升累積專業技能，並因應產業發展引導有意投入重點產業青年，成為未來國家發展穩定的動力。（編輯：李亨山）1120510