陳建仁上任百日　國民黨團轟「掉漆內閣」：施政滿意度45%已死當

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曾銘宗直言，更誇張的是，大學畢業生平均起薪只有3.1萬元有夠「薪酸」，3.1萬元受薪大學畢業生當中，有25%低於最低基本薪資。進一步分析國中畢業生2.6萬元、高中畢業生2.7萬元、專科畢業生2.9萬元。
曾銘宗指出，國民黨團提出可改善低薪情況的三個修法草案包括了:《公司法》、《證券交易法》、《中小企業展條例》，都遭民進黨團封殺。另外，關於勞保財務黑洞，快速惡化，2028年年金面臨破產。蔡政府稱從2020年開始撥補勞保基金，分別在109年200億元、110年220億元、111年300億元、112年450億元，112年的特別預算再撥補300億元。
曾銘宗說，勞保潛在財務黑洞高達11兆元，每年增加4000至5000億元，蔡政府每年幾百億元的撥補，根本是杯水車薪，國民黨團一再呼籲在政府，除了撥補之外，還要提出解決方案，但是始終拖、拖、拖，也不知道要溝通到什麼時候，根本就是打算把爛攤子，留給下一任政府。
曾銘宗痛批，陳建仁內閣對於少子化問題，毫無作為。據內政部統計，105年我國出生數為20.8萬人、106年19.3萬人、107年18.1萬人、108年17.7萬人、109年16.5萬人、110年15.3萬人、111年剩下13.8萬人，少子化問題非常嚴重，已經衝擊到社會經濟發展，成為國安問題。
曾銘宗表示，年輕低薪、勞保黑洞、少子化都是需要中長期規劃，但陳建仁內閣冷眼對待、以拖待變、毫無作為，曾銘宗認為，陳建仁內閣是「過渡內閣」，上任百日的表現，根據民調顯示，滿意度僅有45%，根本就是死當，民眾根本「無所期待」。
書記長謝衣鳯指出，陳建仁內閣上任百日，台灣民意基金會在今年4月針對陳內閣施政表現的民意反映，滿意度僅有46.6%；同月份，美麗島電子報所進行國政民調，陳建仁院長施政滿意度是46.4%。另外，對於國內整體經濟現況評價，負面評價高達65.4%，顯示民眾對於陳內閣經濟施政是不滿意的。
謝衣鳯說，根據主計處統計，今年首季GDP為負3.02%，創下14年來新低，主要原因是全球終端需求疲弱，重摔我國出口表現，若不是國民黨團強烈要求普發現金的內需效益，甚至連「保2」都有問題。未來陳內閣連「保2」做不到，那麼就讓國民黨執政之後，以專業財經內閣，讓國家經濟向上發展。
其次，根據主計總處公布4月份民生物資CPI年增7.35%，創下14年以來新高，這代表國內民眾經濟壓力沉重，謝衣鳯要問陳建仁內閣，你們有看到嗎？如果做不到減輕民眾經濟沉重壓力，那就讓國民黨來做！
副書記長吳怡玎表示，陳建仁、鄭文燦上任之後，在今年2月所發布的施政重點，分別是：推動花東離島偏鄉建設、落實轉型正義、打擊詐騙、掃蕩毒品、健全房市與租賃制度、培育國家重點人才與攬才。最令國人感到不可思議的是，落實轉型正義比打擊詐騙、掃蕩毒品、健全房市與租賃制度還重要。
針對「培育國家重點人才與攬才」部份，吳怡玎說，3月30日發布的行政院113年度施政方針中，攬才部分拿掉，放進了「精進關鍵基礎設施」，「落實轉型正義」還是高居施政第二位，顯然，這就是民進黨的重心，轉型正義比什麼都還重要。
吳怡玎質疑，陳建仁院長上任百日，打詐成果到底如何？行政院不斷增加預算打詐，但民眾只看到詐騙集團越來越多，遭到詐騙的民眾無減反增，2022年遭詐騙財損高達70億元，5年內成長75%，網路詐騙財損達22億元，年增13.66%。
其次，在蘇貞昌擔任院長時期，打詐經費14億元，陳建仁院長上任後再增加13億元，結果國人所看到的，卻是詐騙金額最多、最高的im.B詐騙案，有行政院副院長鄭文燦參加im.B所舉辦的酒會，這就是民進黨所宣示的打詐？還是其實跟詐騙集團其實都走得很近？
吳怡玎指出，在健全房市與租賃制度部分，國人根本沒看到行政院推出任何改善、精進措施。最後在食安部分，陳建仁內閣連最基本保障民眾食安都做不到，只看到：海關進口Ａ肝莓果一本爛帳、積極解套日本草莓農藥殘留標準，以及無視狂牛症，開放加拿大全月齡牛肉進口。這些都是陳建仁內閣百日帶給國人的「德政」。