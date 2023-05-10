NCC公布電信市場顯著地位者　5大電信仍踞行動通訊市場

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一個半月發布於NCC網站廣徵各界建言，並於今（2023）年2月召開公聽會與當事人及利害關係人進行意見交流。
經綜合考量，認定五個特定電信服務市場之SMP包含，固定通信網路語音零售服務市場SMP，中華電信股份有限公司；固定通信網路寬頻零售服務市場SMP，中華電信股份有限公司；固定通信網路批發服務市場SMP，中華電信股份有限公司Ｌ；固定通信網路語音接續服務市場SMP，中華電信股份有限公司、台灣固網股份有限公司、新世紀資通股份有限公司及亞太電信股份有限公司；行動通信網路語音接續服務市場SMP，中華電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、遠傳電信股份有限公司、台灣之星電信股份有限公司及亞太電信股份有限公司。
NCC表示，各該特定電信服務市場SMP，應依其提供服務之內容及規模，分別負擔包括參採NCC公告之「市場顯著地位者資費管制採價格調整上限制之主要資費項目、調整係數數值及實施年度期間｣、遵循本會公告之「市場顯著地位者接續費上限」、及其他必要之特別管制措施義務。
而今日也一併公告各特定電信服務市場之主要資費項目、價格調整係數暨實施年度期間以及接續費率。本次公告112年至115年的接續費率，將行動網路撥打市內電話時，市話端網路所收取之接續費率，由現行一般時段每分鐘0.4349元逐年調降為0.2939元、減價時段每分鐘0.2059元逐年調降為0.1440元；在市話撥打市話的接續費率則由原本的0.32元逐年調降至0.24元、減價時段由原本的0.09元逐年調降至0.08元，長途電話及國際去話則由0.32元逐年調降至0.27元。實施日期自今日起至115年12月31日止。
另，行動通訊接續費率由0.443元逐年調降至0.407元，實施日期自今日起至113年12月31日止。後續將完成114至117年行動通信接續費成本計算後，再行公告。