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NCC公布電信市場顯著地位者　5大電信仍踞行動通訊市場

▲NCC今（10）日審議通過「特定電信服務市場之市場顯著地位者認定及特別管制措施」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲NCC今（10）日審議通過「特定電信服務市場之市場顯著地位者認定及特別管制措施」。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）於今（10）日委員會議審議通過「特定電信服務市場之市場顯著地位者認定及特別管制措施」，針對不同特定電信市場具有市場顯著地位(Significant Market Power,SMP)之業者，課予特別管制措施，維護市場公平競爭。

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NCC說明，鑒於電信產業具高度資本集中、自然獨佔等特性，參採歐盟不對稱管制之監理機制，針對特定電信市場中對市場具有重大影響力之業者課予特別管制措施。為凝聚社會共識並利程序完備，NCC提出「特定電信服務市場之市場顯著地位者認定及特別管制措施」公開諮詢文件，經
一個半月發布於NCC網站廣徵各界建言，並於今（2023）年2月召開公聽會與當事人及利害關係人進行意見交流。

經綜合考量，認定五個特定電信服務市場之SMP包含，固定通信網路語音零售服務市場SMP，中華電信股份有限公司；固定通信網路寬頻零售服務市場SMP，中華電信股份有限公司；固定通信網路批發服務市場SMP，中華電信股份有限公司Ｌ；固定通信網路語音接續服務市場SMP，中華電信股份有限公司、台灣固網股份有限公司、新世紀資通股份有限公司及亞太電信股份有限公司；行動通信網路語音接續服務市場SMP，中華電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、遠傳電信股份有限公司、台灣之星電信股份有限公司及亞太電信股份有限公司。

NCC表示，各該特定電信服務市場SMP，應依其提供服務之內容及規模，分別負擔包括參採NCC公告之「市場顯著地位者資費管制採價格調整上限制之主要資費項目、調整係數數值及實施年度期間｣、遵循本會公告之「市場顯著地位者接續費上限」、及其他必要之特別管制措施義務。

而今日也一併公告各特定電信服務市場之主要資費項目、價格調整係數暨實施年度期間以及接續費率。本次公告112年至115年的接續費率，將行動網路撥打市內電話時，市話端網路所收取之接續費率，由現行一般時段每分鐘0.4349元逐年調降為0.2939元、減價時段每分鐘0.2059元逐年調降為0.1440元；在市話撥打市話的接續費率則由原本的0.32元逐年調降至0.24元、減價時段由原本的0.09元逐年調降至0.08元，長途電話及國際去話則由0.32元逐年調降至0.27元。實施日期自今日起至115年12月31日止。

另，行動通訊接續費率由0.443元逐年調降至0.407元，實施日期自今日起至113年12月31日止。後續將完成114至117年行動通信接續費成本計算後，再行公告。

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