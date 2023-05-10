聲援郭台銘！朱立倫：政府擋疫苗是全民皆知的事實 別再狡辯抹黑
今天是新內閣就職一百天，中國國民黨主席朱立倫今（10）日在中常會中表示，陳建仁內閣幾乎是換湯不換藥，但卻說新內閣是一個溫暖堅韌的內閣，這一百天來，新內閣不但沒有溫暖，卻是非常的無情，不但沒有堅韌，卻是軟弱無能，根本是無情又無能的內閣。當疫情最嚴峻的時候，鴻海創辦人郭台銘或是台積電、還有很多民間的善心人士都要捐贈疫苗，但當時政府的態度是多麼冷酷，「擋疫苗成為全民皆知的事實。」現在的政府，應該要很慚愧的道歉、很謙卑的反省，而不是狡辯甚至是抹黑。
記者余祥／台北報導
朱立倫說，台灣成為世界最著名的行人地獄，官員卻說要一百年才能解決這個問題。如果要一百年才能解決這個問題，才能還給行人安全舒適的空間，那就換黨做做看。台灣的經濟成長率14年來單季衰退最多，衰退3.02%，民生重要物資通貨膨脹四月份高達7.45%，也是14年來最高，民進黨政府執政無能，給大家一個低薪之島、過勞之島、通貨膨脹之島、經濟衰退之島，請問這是一個溫暖的內閣嗎？治安部分，詐騙案件層出不窮，幾乎每天任何人都可能接收到詐騙訊息，政府不僅沒辦法解決問題，高官竟還跟詐騙集團站在一起參加他的重要活動。
朱立倫說，國防外交方面更是看到政府的無能，最近有四千多名年輕人退出了志願役，超過一個營的兵力，表示政府不但留不住人才、招不到人才，執政當局還要把警察變成第二陸軍、把海巡變成第二海軍，最後要全民皆兵；外交的表現更不用說了，只有靠所謂的大內宣，但真正原來的邦交國卻一國一國丟失，這一百天原來換湯不換藥的內閣，已變成一個無情又無能的內閣。
朱立倫提到，當疫情最嚴峻的時候，不管當時的鴻海郭董或是台積電、還有很多民間的善心人士都要捐贈疫苗，但當時政府的態度是多麼冷酷、多麼無情，擋疫苗成為全民皆知的事實。現在的政府應該要很慚愧的道歉，要很謙卑的反省，而不是狡辯甚至是抹黑。這個時候還要跟全民辯解嗎？當失去人命的時候、當全民最危急的時候，當時政府官員的態度與嘴臉歷歷在目。
朱立倫強調，這樣冷酷無情的政府、這樣軟弱無能的政府，只有靠他們大家團結一心，用民主的手段，大家投下手中的一票，讓國民黨重返執政、在立法院過半，才能真正展現民意，帶給台灣溫暖光明的未來。