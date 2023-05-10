「林叨囝仔」黑料連環爆！遭外界撻伐關留言　「最大苦主」曝光

宗華拍戲房子全賣！遺願永遠留憾　方馨唐豐送「乾爹」長眠陽明山

▲宗華告別式在台北舉行。（圖／記者陳明中攝）
▲宗華告別式在台北舉行。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠/台北報導

79歲資深演員宗華（本名鄒忠智）4月25日睡夢中辭世，告別式今（10）日於一殯舉行，馮寶寶、方馨、唐豐、蘇晏霈等星友送最後一程，宗華集演員、編劇、導演才華於一身，製作過《楊貴妃》、《西施》、楊麗花歌仔戲《洛神》多部戲劇，民視總經理廖季方受訪透露，宗華為了拍戲把台北唯一1間房子賣掉，行事非常負責任。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲馮寶寶流淚目送宗華靈車離開。（圖／記者陳明中攝）
▲馮寶寶流淚目送宗華靈車離開。（圖／記者陳明中攝）
廖季方受訪表示宗華演出民視兩部戲《父與子》、《風水世家》，都是收視率第1名的八點檔大戲，尤其這兩部本土劇都是以台語為主，他也很認真學習台語，為人非常熱情，敬業樂群，劇組工作同仁也非常敬重他。

廖季方好多年沒遇到宗華，日前聽到他過世的消息，非常震驚也難過，宗華對朋友重情重義，30年前在華視製作八點檔，去中國大陸拍戲，有聽到資金周轉有困難，還把台北房子賣掉，自己租房子過生活，好在後來收視第一，廖季方說：「他為了完成工作可以犧牲家當，個人非常敬佩。」

▲方馨拍《父與子》認宗華當乾爹。（圖／記者陳明中攝）
▲方馨拍《父與子》認宗華當乾爹。（圖／記者陳明中攝）
方馨、唐豐拍《父與子》時認宗華當乾爹，方馨說：「那時候晚上會到他的房間喝酒聊天，他會傳授他的經驗，是非常提攜後輩的大前輩。」而且宗華平常笑口常開，跟彌勒佛一樣。唐豐平常叫宗華「爸爸」、叫宗華遺孀「乾媽」，1年和宗華夫妻見1次，廚藝了得的宗華，生前教唐豐煮燉排骨，唐豐懷念的說：「他特別告訴我，要用泰國米才好吃。」

▲唐豐在宗華家祭以義子身分列席。（圖／記者陳明中攝）
▲唐豐在宗華家祭以義子身分列席。（圖／記者陳明中攝）
馮寶寶37年前和宗華合作3部戲，為了宗華相隔9年旋風來台灣3天，受訪說：「我昨晚飛到台灣，明天一早就走，回去檳城，剛剛跟宗哥說我會永遠記得他最活潑、最有精神的一面。」宗華昔日製作公司「丹華」的導演之一林彩香受訪爆料，過年時宗華還提到馮寶寶「四大美人」剩貂蟬、趙飛燕沒演到，想為她再拍2部古裝劇。

▲蘇晏霈現身宗華告別式。（圖／記者陳明中攝）
▲蘇晏霈現身宗華告別式。（圖／記者陳明中攝）
宗華太太淚灑告別式，忍痛說：「特別感謝玉虎弟的幫忙，恭請法鼓山關懷院監院常哲法師，和蓮友菩薩前來祝福誦念，以及為我們大家關懷開示，讓宗華最後的一哩路更加的功德圓滿，雖然有萬般的不捨，但對他的愛意與思念永存於心中。感謝文化部頒發旌揚狀，肯定他一生在文藝界的耕耘與成就，也感謝來自各方長官們的厚愛，再次說聲謝謝你們。」宗華奠禮結束後隨即火化，擇日安葬於陽明山臻善園。

▲宗華太太（左）感謝文化部頒發給宗華旌揚狀。（圖／記者陳明中攝）
▲宗華太太（左）感謝文化部頒發給宗華旌揚狀。（圖／記者陳明中攝）

68歲馮寶寶消失台灣螢光幕29年！現身宗華告別式緊擁遺孀淚崩

資深男星宗華79歲辭世！告別式5/10舉行　文化部頒旌揚狀

79歲男星宗華逝世！「邵氏小生」轉戰本土劇　收過5名藝人乾子女

《人選之人》8彩蛋！王淨、黃健瑋私照被挖出　4大隱藏版卡司公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀