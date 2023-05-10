宗華拍戲房子全賣！遺願永遠留憾　方馨唐豐送「乾爹」長眠陽明山

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廖季方好多年沒遇到宗華，日前聽到他過世的消息，非常震驚也難過，宗華對朋友重情重義，30年前在華視製作八點檔，去中國大陸拍戲，有聽到資金周轉有困難，還把台北房子賣掉，自己租房子過生活，好在後來收視第一，廖季方說：「他為了完成工作可以犧牲家當，個人非常敬佩。」
方馨、唐豐拍《父與子》時認宗華當乾爹，方馨說：「那時候晚上會到他的房間喝酒聊天，他會傳授他的經驗，是非常提攜後輩的大前輩。」而且宗華平常笑口常開，跟彌勒佛一樣。唐豐平常叫宗華「爸爸」、叫宗華遺孀「乾媽」，1年和宗華夫妻見1次，廚藝了得的宗華，生前教唐豐煮燉排骨，唐豐懷念的說：「他特別告訴我，要用泰國米才好吃。」
馮寶寶37年前和宗華合作3部戲，為了宗華相隔9年旋風來台灣3天，受訪說：「我昨晚飛到台灣，明天一早就走，回去檳城，剛剛跟宗哥說我會永遠記得他最活潑、最有精神的一面。」宗華昔日製作公司「丹華」的導演之一林彩香受訪爆料，過年時宗華還提到馮寶寶「四大美人」剩貂蟬、趙飛燕沒演到，想為她再拍2部古裝劇。
宗華太太淚灑告別式，忍痛說：「特別感謝玉虎弟的幫忙，恭請法鼓山關懷院監院常哲法師，和蓮友菩薩前來祝福誦念，以及為我們大家關懷開示，讓宗華最後的一哩路更加的功德圓滿，雖然有萬般的不捨，但對他的愛意與思念永存於心中。感謝文化部頒發旌揚狀，肯定他一生在文藝界的耕耘與成就，也感謝來自各方長官們的厚愛，再次說聲謝謝你們。」宗華奠禮結束後隨即火化，擇日安葬於陽明山臻善園。