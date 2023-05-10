兩岸是內政還是國際問題？侯友宜：要平等尊嚴友善、降低衝突

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侯友宜表示，這裡面有很多民主自由同盟國，大家面對很多挑戰，尤其面對美中貿易競爭底下，台灣位於印太平洋連線的第一島鏈，扮演台海穩定與區域和平的角色。
戴瑋姍說到，布林肯說台海問題是全世界議題，尹錫悅也說南韓反對中國企圖以武力改變台海現狀，追問侯友宜對中國強硬回應台海是內政問題的看法。
侯友宜表示，台海確實要穩定，因為與全球互相連動，很清楚我們國家就是中華民國，這是兩岸問題。戴瑋姍再追問那是一中原則還是一中政策？侯友宜回說「我們叫中華民國」；戴追問台灣是屬於中華人民共和國一部分，侯友宜強調，中華民國治權僅止於是台澎金馬。
對於中國不承認中華民國，侯友宜表示，中華民國是主權獨立國家，對自己有信心，要經常走出去，讓別人多認識，友邦多一點，朋友多一點，他尊重別人看法，但兩岸要平等、尊嚴友善底下，降低衝突。
至於侯在先前備詢時提到反對一國兩制，是否就是反對九二共識？對此，侯友宜強調，一切依現行法律，按照中華民國憲法，國家叫中華民國，是一個主權獨立國家。
戴瑋姍最後強調，侯友宜每次遇到國際關係、兩岸關係問題就頻跳針，以後如何面對國際社會，還有來自中國的壓力？質詢最後的結論，直言侯友宜就是一個不及格的總統參選人。