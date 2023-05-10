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兩岸是內政還是國際問題？侯友宜：要平等尊嚴友善、降低衝突

▲對於議員提問兩岸是內政還是國際問題？侯友宜備詢時回應兩岸要平等尊嚴友善、降低衝突。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
▲對於議員提問兩岸是內政還是國際問題？侯友宜備詢時回應兩岸要平等尊嚴友善、降低衝突。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）

記者吳嘉億／新北報導

新北市長侯友宜今（10）日到市議會備詢，民進黨新北市議員戴瑋姍從近日美國國務卿布林肯、南韓總統尹錫悅到中國駐法大使盧沙野對台海關係的談話，頻頻追問侯友宜的兩岸看法及態度，對此侯友宜沒有多做說明，但都以「中華民國」話語圍繞，強調尊重別人看法，但兩岸要在平等、尊嚴、友善底下，降低衝突。

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▲新北市議員戴瑋姍質詢侯友宜對兩岸關係的態度跟看法。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
▲新北市議員戴瑋姍質詢侯友宜對兩岸關係的態度跟看法。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
戴瑋姍提到，烏俄戰爭後，各世界感受到獨裁是無法控制跟預測的，認為下個熱點可能會在台海，台灣再次成為國際政治關注焦點，台海穩定對於世界更是重要。

侯友宜表示，這裡面有很多民主自由同盟國，大家面對很多挑戰，尤其面對美中貿易競爭底下，台灣位於印太平洋連線的第一島鏈，扮演台海穩定與區域和平的角色。

戴瑋姍說到，布林肯說台海問題是全世界議題，尹錫悅也說南韓反對中國企圖以武力改變台海現狀，追問侯友宜對中國強硬回應台海是內政問題的看法。

侯友宜表示，台海確實要穩定，因為與全球互相連動，很清楚我們國家就是中華民國，這是兩岸問題。戴瑋姍再追問那是一中原則還是一中政策？侯友宜回說「我們叫中華民國」；戴追問台灣是屬於中華人民共和國一部分，侯友宜強調，中華民國治權僅止於是台澎金馬。

對於中國不承認中華民國，侯友宜表示，中華民國是主權獨立國家，對自己有信心，要經常走出去，讓別人多認識，友邦多一點，朋友多一點，他尊重別人看法，但兩岸要平等、尊嚴友善底下，降低衝突。

至於侯在先前備詢時提到反對一國兩制，是否就是反對九二共識？對此，侯友宜強調，一切依現行法律，按照中華民國憲法，國家叫中華民國，是一個主權獨立國家。

戴瑋姍最後強調，侯友宜每次遇到國際關係、兩岸關係問題就頻跳針，以後如何面對國際社會，還有來自中國的壓力？質詢最後的結論，直言侯友宜就是一個不及格的總統參選人。

▲新北市議員戴瑋姍針對台海關係追問侯友宜兩岸是內政還是國際問題。（圖 ／新北市議會戴瑋姍服務處提供）
▲新北市議員戴瑋姍針對台海關係追問侯友宜兩岸是內政還是國際問題。（圖 ／新北市議員戴瑋姍服務處提供）

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