27款麵包吃到飽！每人388元 另附甜點、沙拉、飲品無限吃
星享道酒店集團旗下「享得道Hotel」插旗水湳經貿園區，飯店三樓義式餐廳「沐青」全新開幕，主打義式料理，另為了鎖定午茶客群，推出中部唯一麵包放題，多達27款麵包輪番上菜，還有甜點、沙拉、Pizza、飲品等，每人只要388+10%元。高雄的麗尊酒店2樓的木櫃工廠創意鍋物是火鍋吃到飽，5/11~10/27用餐顧客在木櫃工廠創意鍋物臉書粉絲專頁完成指定步驟，將有機會獲得鍋物吃到飽優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
「沐青」推出中部唯一麵包放題，只要於下午茶時段，即14:30~17:30，每人只要388+10%元，除了拿手的歐式麵包之外，更有紅遍日韓的正港台灣胖的蔥蔥圓麵包及蒜蒜條麵包等共計27款，每日隨機選10款上菜。當然現場不會只有麵包，另備有各式甜點、沙拉、Pizza、飲品等，鹹甜組合在下午茶時段都能無限享用。
高雄的麗尊酒店則於5/11~10/27推出「以花入夏，慢品食光」限定料理及優惠活動，特別以「花、茶」元素揉和至各食材當中，2樓的木櫃工廠創意鍋物標榜鍋物吃到飽，內容包含1855美國Prime肩胛牛肉、現撈活蝦及台灣產地直送小農蔬食等，搭配每日熬煮湯頭，鍋物饗宴吃到飽每位688+10%元。
因應夏日，推出消暑清新湯底「黃金杭菊雞湯」，並祭出「夏日之約，花見幸福」超優惠活動，於5/11~10/27來店用餐，並在木櫃工廠創意鍋物臉書粉絲專頁完成指定步驟，每月將有3位幸運顧客能獲得鍋物吃到飽優惠。另外5/11~6/30只要姓名含有「艸」字頭，即享主廚免費招待「紫蜜薰衣草凍」1份。