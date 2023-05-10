連2黑！證交稅收年減近2成　房市3稅目也呈現雙位數跌幅

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財政部統計處專委梁冠璇說明，4月稅收與去年同月相較，以證交稅及及土增稅各減少29億元及 27億元較多，綜合所得稅則增加40億元。累計1至4月包括總稅收、關稅、綜所稅及營業稅則都創下新高，其中綜所稅增加116億元、營業稅109億元及貨物稅41億元最多，證交稅則減少165億元及土增稅減少138億元。
以證交稅來看，她說，受到全球景氣都處於低檔，投資市場也處於觀望，4月上市櫃股票日平均成交量2896億元，較去年同月減少9.5%，加上4月交易天數較去年同月減少2天，使得證交稅實徵淨額124億元，較去年同月減少29億元，年減19.1%；累計1至4月股市日平均成交量2769億元，年減21.4%，也使得累計證交稅減少165億元，為2006年來最大減量，減幅25.2%，亦創2010年以來最大減幅。
就房市相關稅收觀察，梁冠璇說，持續受到國內經濟成長低緩，加上央行升息及比較基期因素影響，相關稅收都呈現雙位數跌幅。根據內政部公布3月買賣房屋移轉棟數年減16.8%，累計前4月年減24.2%，已連續7個月呈現負成長，代表房地產買賣交易疲弱，土增稅4月實徵淨額52億元，年減27億元，年減34.5%，累計1至4月實徵淨額228億元，減少138億元，年減37.6%，創歷年最大減量。
4月契稅實徵淨額10億元，年減4億元，年減28.7%，累計前4月契稅實徵淨額42億元，年減16億元，為歷年最大減量，年減27.4%，也是2017年以來最大減幅。就個人房地合一稅來看，累計今年1至4月年減17億元，年減幅16.7%，也都創下歷年同期最大減量及減幅。