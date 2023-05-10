震撼彈！泰山列4大事件　重訊：依法解任陳敏薰獨立董事職務

連2黑！證交稅收年減近2成　房市3稅目也呈現雙位數跌幅

▲財政部公布4月稅收，證交稅連2黑年減近2成，房市3稅目也都呈現雙位數減少。（圖／記者顏真真攝）
▲財政部公布4月稅收，證交稅連2黑年減近2成，房市3稅目也都呈現雙位數減少。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

財政部今（10）日公布今（2023）年4月稅收實徵淨額 1314 億元，年減2.8%，其中證交稅連2個月呈現衰退，年減19.1%，與房市相關的3稅目包括土地增值稅、契約及個人房地合一稅也都呈現雙位數衰退。而累計今年前4月稅收6185億元，年增0.1%，其中證交稅年減25.2%，創2010年以來最大減幅，房市相關的土增稅及契稅亦創下歷年最大減量，個人房地合一稅減量及減幅更都創下歷年最大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，財政部表示，今年以來證交稅減幅已有逐月縮小，股市量縮趨勢也逐步收斂中，最新5月日平均成交量仍比預算編列數高，只是證交稅受景氣波動影響很大，因此很難預估，只能審慎看待。

財政部統計處專委梁冠璇說明，4月稅收與去年同月相較，以證交稅及及土增稅各減少29億元及 27億元較多，綜合所得稅則增加40億元。累計1至4月包括總稅收、關稅、綜所稅及營業稅則都創下新高，其中綜所稅增加116億元、營業稅109億元及貨物稅41億元最多，證交稅則減少165億元及土增稅減少138億元。

以證交稅來看，她說，受到全球景氣都處於低檔，投資市場也處於觀望，4月上市櫃股票日平均成交量2896億元，較去年同月減少9.5%，加上4月交易天數較去年同月減少2天，使得證交稅實徵淨額124億元，較去年同月減少29億元，年減19.1%；累計1至4月股市日平均成交量2769億元，年減21.4%，也使得累計證交稅減少165億元，為2006年來最大減量，減幅25.2%，亦創2010年以來最大減幅。

就房市相關稅收觀察，梁冠璇說，持續受到國內經濟成長低緩，加上央行升息及比較基期因素影響，相關稅收都呈現雙位數跌幅。根據內政部公布3月買賣房屋移轉棟數年減16.8%，累計前4月年減24.2%，已連續7個月呈現負成長，代表房地產買賣交易疲弱，土增稅4月實徵淨額52億元，年減27億元，年減34.5%，累計1至4月實徵淨額228億元，減少138億元，年減37.6%，創歷年最大減量。

4月契稅實徵淨額10億元，年減4億元，年減28.7%，累計前4月契稅實徵淨額42億元，年減16億元，為歷年最大減量，年減27.4%，也是2017年以來最大減幅。就個人房地合一稅來看，累計今年1至4月年減17億元，年減幅16.7%，也都創下歷年同期最大減量及減幅。

房屋稅5月開徵！全台逾929萬件挹注稅收869億　2情況可延繳降稅

今年稅收還會「超徵」普發現金嗎？財長這麼說

近年稅收與經濟成長常背離　財部揭3大因素影響

金融危機影響稅收更大　但疫情對所得分配負面影響恐更深

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀