先救人再疏運！中捷事故1死9傷　力拚明天恢復通車

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該意外造成1死9輕傷，死者為靜宜大學法律系林姓女助理教授。市府研判，因吊臂掉落時砸中車門導致車門打開，站在旁邊的林老師摔出車外，送醫不治。另陪同68歲老父親就醫的苗栗林小姐，在醫院被發現有輕微擦傷，也一併診治上藥。
盧秀燕說，從市府站到九張犁中間5站無法通車的路段，交通局和中捷公司已啟動代營運計畫，。因為現在還在搶救與蒐證，文心路從文心南五路到慈濟分會靜思堂的路段，持續進行小範圍封鎖。
台中市政府交通局緊急調動11部公車前往市府站和九張犁免費接駁，但傍晚進入交通尖峰期，文心路本來就很塞，加上很多民眾不清楚發生事故，部份乘客不耐久候，抱怨接駁車太少。
台北市長蔣萬安證實，市政府捷運工程局已應台中捷運需求，調動大陸工程團隊前往台中支援，協助處理受損的隔音牆等問題。捷運公路運務處長許泰銘表示，這班列車有兩節車廂，受損的車體、隔音牆與軌道，必須報請相關單位檢測後才能處理，希望能力拚明天恢復全線通車。
對於有乘客指出，是中塔先掉落軌道，列車才撞上去，而非直接從車體上方砸落、衝破車廂。對此許泰銘表示，會再調監視影片釐清過程，但意外發生在一瞬間，就算偵測到異物、馬上煞車也來不及反應。
盧秀燕第一時間前往事故現場瞭解狀況，隨即趕赴中山附醫探視傷者與慰問家屬，盧秀燕一見到傷者，便緊握雙手連連說「真的很抱歉、不好意思！」她透露探視的5位受傷乘客都坐在第一節車廂，有3位住台中、2位來自苗栗，其中1位是國小剛放學的小朋友、1位是台中的公務員；1位是剛來台灣半年的加拿大籍教師；另1位是從苗栗來台中就醫的民眾，陪同的女兒也輕微擦傷。
對於接下來的善後工作，盧秀燕強調這是外力造成的事件，不是捷運公司的問題，市府會調查過程中所造成的損失，包括政府部門、乘客都會要求理賠。她強調市府一定詳加調查究責，全力釐清這起工安事故的原因，業者既然做不好，就應該付出代價，接受政府在法律上的追究、負起相關理賠責任。目前先以救人為主，其他的事後續再處理。
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