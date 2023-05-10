貢寮海祭永久停辦　賴品妤：抹煞長年累積文化資產、研議中央保存

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賴品妤指出，新北市觀旅局還舉出其他活動因為有獲得獎項，所以將繼續舉辦為例，質疑侯市府邏輯，舉辦活動就只是為了政績，若沒利己的政績，就可以抹煞長年累積的文化資產、眾人努力建立的IP，說停辦就停辦，況且若要推動衝浪、露營活動，根本與音樂祭不相悖，以此作為理由顯然太過敷衍。
賴品妤表示，2000年開始舉辦的海洋音樂祭，已歷經了20幾個年頭、19屆的歷史。活動設定以「鼓勵本土音樂創作」為精神，如今不但成為獨立音樂的重要指標，也提供許多現今擁有高知名度的音樂人、樂團重要的舞台與養分，除了對音樂界有深刻的意義，在眾多樂迷心中，更是無法抹滅的回憶。
賴品妤說，對貢寮鄉親來說，音樂祭當然有部分負面成本，但除了帶動觀光、發揚海洋文化，背後也隱含「地方價值」。創立之初，適逢貢寮反核運動最蓬勃的時代，那些年前輩們藉由活動倡議理念，讓大家聽到貢寮反核的聲音，海洋音樂祭早已成為貢寮與獨立音樂的指標性IP與符號，更是台灣的無形文化資產。
賴品妤認為，新北市府不清不楚的錯誤決策，可能造成一個文化時代的終結，既然市府擺爛不想辦，那就由她來協助，我自己已要求交通部觀光局、東北角風管處研議各種可能性，看是否有機會由中央保存這樂迷的回憶，「別讓錯誤的決策，抹滅重要的無形文化。」