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貢寮海祭永久停辦　賴品妤：抹煞長年累積文化資產、研議中央保存

▲ 對於新北市府宣布貢寮海祭永久停辦，該區立委賴品妤表示已要求相關單位研議各種可能性來保存，別讓錯誤決策抹滅重要的文化。（圖／翻攝自賴品妤臉書）
▲ 對於新北市府宣布貢寮海祭永久停辦，該區立委賴品妤表示已要求相關單位研議各種可能性來保存，別讓錯誤決策抹滅重要的文化。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

記者陳威叡／台北報導

貢寮海洋音樂祭歷經20幾年，孕育出無數國內音樂人，主辦單位新北市府昨日宣布永久停辦，將結合地方店家推動衝浪及露營等在地活動。對此當地立委賴品妤今（10）日指出，市府未與地方溝通便突宣布停辦，抹煞長年累積的文化資產，且推動衝浪及露營活動與音樂祭不相悖，既然市府擺爛那就由她協調，要求中央相關單位研議各種可能性，保存樂迷的回憶，「別讓錯誤的決策，抹滅重要的文化。」

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賴品妤說，新北市府宣布貢寮海祭永久停辦，消息一出不僅讓貢寮鄉親感到錯愕，讓許多民眾覺得可惜，此消息也深深震撼了台灣音樂圈。認為活動的轉型或改變，都有討論空間，但新北市府至今沒有給出令人信服的理由，也未與地方好好溝通，突然宣布永久停辦，讓大家措手不及。

賴品妤指出，新北市觀旅局還舉出其他活動因為有獲得獎項，所以將繼續舉辦為例，質疑侯市府邏輯，舉辦活動就只是為了政績，若沒利己的政績，就可以抹煞長年累積的文化資產、眾人努力建立的IP，說停辦就停辦，況且若要推動衝浪、露營活動，根本與音樂祭不相悖，以此作為理由顯然太過敷衍。

賴品妤表示，2000年開始舉辦的海洋音樂祭，已歷經了20幾個年頭、19屆的歷史。活動設定以「鼓勵本土音樂創作」為精神，如今不但成為獨立音樂的重要指標，也提供許多現今擁有高知名度的音樂人、樂團重要的舞台與養分，除了對音樂界有深刻的意義，在眾多樂迷心中，更是無法抹滅的回憶。

賴品妤說，對貢寮鄉親來說，音樂祭當然有部分負面成本，但除了帶動觀光、發揚海洋文化，背後也隱含「地方價值」。創立之初，適逢貢寮反核運動最蓬勃的時代，那些年前輩們藉由活動倡議理念，讓大家聽到貢寮反核的聲音，海洋音樂祭早已成為貢寮與獨立音樂的指標性IP與符號，更是台灣的無形文化資產。

賴品妤認為，新北市府不清不楚的錯誤決策，可能造成一個文化時代的終結，既然市府擺爛不想辦，那就由她來協助，我自己已要求交通部觀光局、東北角風管處研議各種可能性，看是否有機會由中央保存這樂迷的回憶，「別讓錯誤的決策，抹滅重要的無形文化。」

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