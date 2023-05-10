六福村狒狒區6項目複查！林務局：防脫逃設置改善「大致符合」

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經複檢現勘結果，六福村圍牆設施防逃電牧線已由原先1條增加至4條，材質選用耐候較佳之白鐵；圍牆外及緩衝區電圍欄外植栽樹木已全數進行修剪完成，增加2-3米空間，以避免樹木生長過長或傾倒，致使狒狒有機會攀爬逃出；管理模式部分，除每日持續以空拍機掌握狒狒狀況，也在4月20日完成全園防脫逃訓練，目前於狒狒區電門出入口安排兩名人員全日管理進出，同時即時監控園區內狒狒狀態，一旦發生脫逃可能，立即預警通報並啟動防脫逃計畫，防止狒狒任何脫逃可能發生。
為加強防止脫逃可能，除前次現勘要求1個月內改善項目外，六福村園方自行於緩衝區至狒狒區出入口周邊設置電子圍籬，建置完成後全區圍牆會增設共14具監視器，進行全區影像管理，一旦狒狒穿越圍籬，系統會即時發報予園方管理人員，同時記錄穿越動物影像，藉此更強化園方對於脫逃動物掌握程度及即時因應時效。
此外，六福村目前已依前次現勘結論，與農科院密切合作，每日定時提供狒狒影像，相關AI辨識模型已初步完成，但影像數據量龐大，為求模型更為精確，農科院已與國家高速網路與計算中心合作，建立雲端空間供影像儲存及計算，六福村也會持續與農科院討論如何有效進行全場域同步影像取得。
林務局表示，今日複勘主要針對前次現勘結論進行複檢，大致已符合改善要求。專家學者也考量狒狒屬於具社會結構之群居物種，除固定4處餵食點外，建議增加2處不固定餵食點，6個月後完成狒狒清點及登註記工作後，整體場域可規劃增加遮陽設施，並於緩衝區至狒狒飼養區柵欄部分增加2-3米高光滑平面，加強防脫逃結構；至狒狒登註記工作相關規劃細節，實務上涉及動物習性、動物福利及未來展演場域整體規劃，已請六福村儘速規劃，將邀請展演管理單位及動物福利專家共同討論。
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