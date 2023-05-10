星卉跌破臉蛋「傷口急縫10針」！醫警告：3個月內注意腦震盪
三立八點台劇《天道》新角色陸續場，繼Gino與林萱瑜之後，黃玉榮與星卉這一組夫妻檔也將登場，而星卉日前進劇組拍攝，在沒拍戲前先掛彩，原來開拍前一天她為了挑戲服摔倒，眉毛部分掛彩，流血不止、縫了十多針。星卉表示在挑戲服時因為太久沒穿高跟鞋腳抽筋，就趕快安排整骨，沒想到去要踮腳拿衣服時突然一個腳軟，結果人跌倒撞到門把，她說：「由於過去常摔倒就想沒怎樣，結果看到地上一滴一滴的血才嚇到。」
記者羅凌筠/綜合報導
由於當天是周末，醫院沒開門，星卉趕緊去拜託認識的醫美診所開門幫她縫合，醫生要她注意3個月之內有沒有腦震盪，當天就立刻打麻醉做縫合手術。由於事出臨時，就趕快麻煩製作單位請編劇改劇本，在劇中是撞傷，她笑說當天進劇組眉毛上貼著膠帶，工作人員還以為在戲中被家暴，話一出引起對手黃玉榮抗議，笑說這次才不會咧。
星卉說最近幾場戲都要用皺眉的表情演出壓抑的情緒，所以會一直拉扯到傷口，敬業的她必須要一直吃止痛藥才能讓順利演出，但藥效一過真不舒服，不過她也擔心這樣上戲就怕觀眾覺得很醜，「如果不流血我還真以為是小事！」但沒想到這一撞傷口很深，但還好沒傷到眉骨或是眼睛，「其實傷到眉毛都還好，因為可以補妝，但這次傷口在眉毛處是直的。」她說她是易留疤的體質，所以前面照顧得好比較重要，拍戲時黃玉榮還藉故呼呼，強調說：「我是好老公喔！」黃玉榮也說希望這次角色可以真的幫他洗白，不要再演壞壞的渣男了，也呼籲編劇：「讓我正直一次吧！」