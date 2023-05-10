中天告贏了！北高行撤銷不予換照處分　NCC深表遺憾：將提起上訴

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中天新聞台不服，認為NCC侵害言論自由，聽證程序違反正當法律程序原則，這個違法瑕疵無從補正，向行政法院訴請NCC不予換照處分應予撤銷，且NCC須賠償79億5369萬9980元。
今天北高行合議庭認為，NCC用錯評分表，原不予換照處分不合法，因此撤銷處分，但是求償部分沒有判准，可上訴；對此，NCC指出，中天新聞台換照案，駁回申請且不予換照之行政處分，主要考量有5點；首先，該頻道執照有效期間出現大量申訴與違規；第二，內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業；第三，聽證會證實該新聞台受到不當介入。
第四，無法證明可以排除大股東與外界對新聞不當干預；第五，該台103年換照時，NCC即予以警示並附加附款，惟仍無法有效改善，甚難確信其能改正過往違規情事等，經委員會議通盤考量，並踐行嚴謹的行政程序後決議作成處分。
NCC表示，衛星廣播電視法所設定期換照制度，是國家維護新聞自由、新聞專業倫理及公共利益的機制。NCC依法律上之職責，透過嚴謹之行政程序，本於獨立機關之專業判斷作成駁回中天新聞台申請換照之處分，於法並無違誤。
NCC強調，廣電新聞媒體具公益性，涉及公眾資訊接收自由及社會公共利益，對北高行判決未能尊重獨立機關專業判斷，該會將依法提起上訴，並持續督促媒體落實法遵，完善我國廣電產業健全發展。