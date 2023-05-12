限今天！麥當勞5款「買一送一」　拿坡里8塊炸雞桶369元吃到月底

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台灣麥當勞歡慶母親節，5/12當日於麥當勞APP限定一日推出專屬任務「獻禮母親節」，參加「刮刮樂互動遊戲」即可抽中大麥克、麥香魚、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、OREO冰炫風共5款「買一送一」優惠；還有購買任ㄧ超值全餐，即可免費贈送勁辣雞腿堡、4塊麥克雞塊（原味）或玉米湯（小）等多種優惠，給好給滿。
📌麥當勞大薯「買一送一」 爽吃到月底
同時，麥當勞粉絲們也可以鎖定Ubereats、foodpanda外送平台，即日起到5/23，也推出麥當勞「大薯買一送一」優惠！相當於大薯半價吃到5月底。提醒大家，僅限外送平台適用，麥當勞門市、歡樂送不適用此活動。
📌拿坡里炸雞專賣店「8塊炸雞桶」369元 7款時蔬「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店推出整桶都是腿的「雞腿二重奏」，大啃4隻棒腿＋4塊腿排只要特價369元（原價450元），而且優惠即日起至5/31，竟然折扣長達一個月；同時加碼「時蔬買一送一」，總共有金黃玉米筍、酥炸香菇、酥炸秋葵、酥炸杏鮑菇、香甜南瓜、炸四季豆、酥炸芋頭共7款，即日起凡點購「雞腿二重奏」，即可享炸時蔬「買一送一」特價69元（原價138元），優惠同樣到5/31止。
不過，4月底才剛上市的「酥炸杏鮑菇」新品，即日起至5/31，推薦嚐鮮「酥炸杏鮑菇」，就再送一份「酥炸杏鮑菇」，等於單點也能「買一送一」。