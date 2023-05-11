台股早盤漲逾30點後平盤震盪 熱門股換觀光與餐飲股接棒
美國4月消費者物價指數（CPI）年增4.9%，創2年來新低，美股昨（10）日漲多跌少，台北股市今（11）日開高，早盤漲逾30點，但隨後在平盤上下震盪。權值王台積電早盤漲3元，來到506元。話題熱門股碳權、國防軍工概念股今日拉回，內需概念股接棒，觀光與連鎖餐飲表現都不錯，另外部分生技醫療也不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數10 日下跌30.48點，或0.09%，收33531.33點；那斯達克指數上漲126.89點，或1.04%，收12306.44點；標普500指數上漲18.47點，或0.45%，收4137.64點；費城半導體指數上漲29.67點，或1.00%，收2997.51點。
台北股市今日早盤開高，但隨後在平盤上下震盪。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到506元。聯電小漲、世界先進漲0.8%、力積電小漲。其他重要電子股，如聯發科、宏碁、和碩、大立光、國巨、英業達走高。碳權、國防軍工與儲電概念股今日拉回。
今日盤面焦點為內需概念股，雄獅漲3%，雲品、晶華、王品、華園、鳳凰漲1%以上，美食-KY漲5.6%，乾杯、瓦城、亞洲藏壽司漲2到3%，漢來美食、豆府、八方雲集漲1%以上。部分生技股走高，如軒郁漲近9%，寶島科漲6%，台生材、光麗-KY、美吾華、美時、泰福-KY、懷特漲1到4%，而其他逆勢抗跌股還有富野漲8%，長園科飆漲停，金雨、擎邦與偉訓漲逾4%。